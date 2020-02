Die besten Kamera-Smartphones: Die perfekte Knipse für die Hosentasche

Die Wahl des richtigen Smartphones ist knifflig. In den meisten Fällen ist die Kamera einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren. Nach vielen neuen Smartphones mit beeindruckenden Kameras im Jahr 2019 haben wir unsere Liste aktualisiert, in der wir Euch verraten, welches Smartphone die besten Aufnahmen macht - egal in welcher Lage.

Mehr Videos zu aktuellen Technik-Themen findest Du auf unserer Video-Seite.

Lasst uns zunächst darüber sprechen, was genau ein großartiges Foto-Smartphone ausmacht. Die Wahrheit ist subjektiv, und es liegt am eigenen Geschmack zu entscheiden, was am Ende das Beste ist. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was gut ist, könnt Ihr einen Blick auf DxOMark-Ergebnisse werfen, die Smartphones nach der Qualität ihrer Bildqualität einordnet. Aber Ihr solltet Euch nicht nur darauf verlassen: Schaut Euch unsere Testberichte, Fotogalerien, Videos und natürlich vor allem die Auswahl unserer besten Kamera-Smartphones an:

Springt direkt zu:

Beste Kamera insgesamt: Google Pixel 4/4 XL

Google war schon immer dafür bekannt, gute Kameras in seinen Smartphones zu verbauen. In unserem vollständigen Test des Pixel 4 und des größeren Pixel 4 XL waren wir also auf einiges gefasst gewesen. Beeindrucken konnten uns die Kamera (wie auch bereits beim Pixel 3 und Pixel 3 XL) dennoch wieder. Wie beim alten Pixel 3 ist auch die neue Pixel-Reihe auf dem Papier nicht besonders aufregend. Zwar verbaut Google mittlerweile zwei Kameras auf der Rückseite. Im Vergleich dazu haben die Konkurrenten meist drei Kameras kombiniert. Die dennoch großartigen Ergebnisse liegen an Googles Software. Ähnlich dem Huawei P30 Pro arbeitet auch das Pixel 4 dank des überarbeiteten Nachtmodus hervorragend bei schummrigen Lichtverhältnissen. Auch bei den Nachtbildern kann das Smartphone punkten, schießt hier aber auch gerne mal über das Ziel hinaus, sodass Lichter Neongrün erscheinen können. Einzigartig ist auch die Dual-Exposure-Funktion, mit denen Ihr Kontraste und Helligkeit bereits vor der Aufnahme in sehr schwierigen Situationen anpassen könnt. Außerdem gibt es es, wenn man es wirklich braucht die Astrofotografie-Funktion. In unserem Pixel-4-XL-Test könnt Ihr Euch selbst überzeugen

Google's Kamera-Software bietet weiterhin ausgezeichnete Ergebnisse. / © AndroidPIT

Google Pixel 4 Kamera: Pro und Contra Pro Contra Die beste Kamera-Software Keine 4K-Videos mit 60 fps Gute Videostabilisierung Kein Ultraweitwinkel Objektiv

Beste Kamera bei Low Light: Huawei P30 Pro

Das Huawei P30 Pro setzt die Spitzenleistungen in Huaweis Top-Smartphones fort, die in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurden. Der enorme zehnfache Zoombereich und die hervorragenden Low-Light-Fotos machen dieses Flaggschiff zum Traum eines jeden Handy-Fotografen. Auf DxOMark erreichte es sogar den Spitzenplatz. In unserem Kameratest des P30 Pro haben wir bewiesen, dass die Dreifachkamera nicht nur ein Gag für den Verkauf ist, sondern viel mehr. Vier High-End-Kameras arbeiten zusammen, um Bilder aufzunehmen, darunter eine ToF-Kamera für besonders detaillierte Tiefeninformationen.

Die Bilder sind scharf und detailreich, und Ihr könnt aus verschiedenen Modi wählen und mit Licht und Brennweite spielen. Insgesamt sind die Kamera und die native App äußerst vielseitig einsetzbar. Das eigentliche Highlight sind jedoch die Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen. Unseren Blindtest hat das P30 komplett zerstört.