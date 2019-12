Die besten faltbaren Smartphones

So Teuer wie ein Profi-Laptop. so nützlich wie ein … Smartphone? Auch wenn das Samsung Galaxy Fold auf dem Unpacked Event am 20. Februar für großes Staunen sorgte, sind die Meinungen darüber nach dem Test gespalten wie sein Display. Auch unser Test bescheinigt dem Galaxy Fold keine Bestnoten . Zunächst zum fachlichen Teil:

Wir kennen das Royole FlexPai bereits sehr gut: Es wurde bereits Ende 2018 angekündigt und war in der Tat das erste faltbare Smartphone, das das Licht der Welt erblickt hat und zum Kauf angeboten wurde (derzeit nur in China). Das Unternehmen nutzte auch zwei große Messen, um sein Gerät der Presse zu präsentieren: zunächst auf der CES in Las Vegas, wo wir es selbst ausprobieren konnten, und später auf dem Mobile World Congress in Barcelona.

Royole's FlexPai ist das weltweit erste Falt-Smartphone / © AndroidPIT

Das Design des FlexPai hat Huawei wahrscheinlich beim Bau des Mate X inspiriert. Die beiden Geräte sind sich in vielen Punkten sehr ähnlich, obwohl es unbestreitbar ist, dass Huawei die deutlich fortschrittlichere Version zusammengeschraubt hat. Das vollständig ausgeklappte FlexPai besitzt ein 7,8-Zoll-Display, das sich nach außen hin klappen lässt.

Trotz der Probleme, die wir sowohl auf Softwareebene als auch bei Konstruktionsqualität, Zuverlässigkeit und Robustheit feststellen konnten, ist zu bedenken, dass das FlexPai auch das billigste Falt-Smartphone auf dem Markt ist. In China wird es zu einem Preis von umgerechnet rund 1.300 Euro angeboten.

OPPO: "Auch wir haben da was in Arbeit"

Obwohl der chinesische Hersteller Oppo offiziell kein faltbares Smartphone vorgestellt hat, hatte Oppo auf der Pressekonferenz des MWC 2019 bereits einen eigenen funktionierenden Prototyp im Gepäck.

OPPO scheint zusammen mit Huawei ein eigenes Gerät entwickelt zu haben. / © OPPO, Brian Shen

Die Besonderheit des faltbaren Oppo-Smartphones ist die mehr als große Ähnlichkeit zum Mate X von Huawei. Um genau zu sein, sind beide fast identisch, zumindest, soweit es sich dank einiger vom Hersteller selbst veröffentlichter Bilder erkennen lässt. Was die Hardwarekomponenten betrifft, so haben wir leider keine Informationen.

Obwohl es ein Prototyp ist, scheint er für Oppo gut genug für eine Präsentation im Netz zu sein / © OPPO, Brian Shen

Wir müssen aber wohl noch eine Weile warten, bevor wir das Modell von Oppo in Aktion sehen können und mehr Details erfahren. Der Kampf um das beste Falt-Smartphone hat auf jeden Fall begonnen und der Hersteller zeigt, dass er auch einiges zu bieten hat.

Xiaomi Mi Flex: Immer einmal mehr als Ihr!

Eines der neuesten und innovativsten Falt-Smartphones, das man in den letzten Wochen bewundern konnte, ist das des chinesischen Herstellers Xiaomi. Der erste Prototyp, den der Präsident des Unternehmens in einem via Social-Media veröffentlichten Video zeigt, deutet auf ein Konzept, bei dem sich das Display auf zwei Seiten biegen lässt.

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype... 😎



What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD — Donovan Sung (@donovansung) 23. Januar 2019

Anstatt das Smartphone wie das Mate X auf die halbe Größe zu falten, könnte sich das fertige Mi Flex (Name nicht bestätigt) auf der linken und rechten Seite nach außen falten lassen. Damit ließe sich das Gerät in ein viel kompakteres Smartphone mit quadratischem Aussehen verwandeln, das ungewöhnlich aber innovativ ist.

TCL: Mehrere interessante Falt-Vorschläge

TCL wird wahrscheinlich vielen nichts sagen, aber das Unternehmen kümmert sich um die berühmten Marken Alcatel und BlackBerry Mobile. Auf einer Pressekonferenz in der Woche des Mobile World Congress präsentierte das Unternehmen gleiche mehrere Vorschläge, wie ein faltbares Smartphone aussehen könnte. Dabei denkt man an verschiedene Typen, die dann jeweils zum entsprechenden Kunden passen sollen.

TCL hat mehrere Prototypen von Falt-Smartphones gezeigt, einschließlich nicht funktionierender Mockups. / © Android Police

Einige besaßen ein Display, das sich in der Mitte umklappen ließ, während man bei anderen nur einen bestimmten Teil des Bildschirms knicken konnte. Bei einigen handelte es sich auch nur um Mock-ups ohne Funktion. Eine Möglichkeit, die Prototypen in die Hand zu nehmen, gab es nicht. Sie waren sicher hinter Glas verwahrt.

Was sagt Ihr zu den aktuellen Konzepten der verschiedenen Falt-Smartphones? Welches gefällt Euch am besten?