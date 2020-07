Unsere 5 Apps der Woche für iOS und Android

In Bezug auf Apps war diese Woche etwas interessanter als die letzte. Während ich auf die großen Veröffentlichungen von Spielen wie Apex Legends oder Pokemon Unite warte, habe ich einige coole Anwendungen für iOS und Android in den App Stores für Euch aufgespürt. Darunter eine Foto-App, Spiele und eine Wetter-App.

Rundenbasierte RPGs mit einem märchenhaft inspirierten Universum mit Emo-Touch sind eigentlich nicht so mein Ding. Aber der Soundtrack von Keiichi Okabe (der auch an Nier: Automata mitgearbeitet hat) ist wirklich schön. Die Spielmechanik ist sehr einfach und besteht darin, auf den Bildschirm zu tippen.

Dieses Spiel von Square Enix wurde in Europa seit seiner Erstveröffentlichung in Japan im Jahr 2017 offenbar sehr, sehr dringlich erwartet. Das verwundert nicht, denn die Gaming-App wurde von Yoko Taro entwickelt, die das gehypte Game "Nier: Automata" ebenfalls rausgebracht hatten.

Die App in Kürze:

Zuletzt aktualisiert: 8. Juli 2020

8. Juli 2020 Tatsächliche Größe: 560 MB

560 MB Betriebssystemversionen: Android 5.0 und iOS 10.0 oder höher

Android 5.0 und iOS 10.0 oder höher Preis: kostenlos mit In-App-Käufen zwischen €1,09 bis €89,99

SINoAlice ist für Android im Google Play Store und iOS / iPadOS im Apple App Store verfügbar.

Hellrider 3: Ein schickes Rennspiel

Ich habe die beiden ersten Teile dieser Spielreihe nicht gespielt, aber Hellrider 3 ist ein "Lauf-Game" mit horizontalem Bildlauf, nicht wie sonst üblich mit vertikalem Bildlauf.

Ihr spielt als Motorradfahrer in einer düsteren Welt, die mich persönlich an die freie Natur in den Vereinigten Staaten mit großen, von Wäldern oder Wüstenflächen gesäumten Highways erinnert. Ihr müsst dann an Bord Eures Motorrads Rennen absolvieren und Hindernissen sowie Feinden ausweichen.

Hellrider 3 bietet eine sehr schöne grafische Darstellung. / © AndroidPIT / Anji Games

Das Spiel integriert kleine Szenario-Elemente und RPG-lite-Mechaniken, um das Bike, den Charakter und die Waffen zu verbessern. Das Spiel ist wirklich schön und die grafische Darstellung erinnert mich ein wenig an Spiele wie Firewatch.