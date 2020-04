Easter Eggs in Android: Versteckter Spielspaß

Zu Ostern helfen wir Euch bei der Suche nach ganz bestimmten Ostereiern. So genannte Easter Eggs sind versteckte Inhalte in Software. Googles Smartphone-Betriebssystem Android liefert solche seit der Version 2.3 Gingerbread mit. Einige beinhalten sogar Mini-Spiele. Android 10 bringt ein spannendes Nonogramm-Minispiel mit. Wir zeigen Euch in diesem Überblick die Android-Easter-Eggs und wie Ihr sie aktiviert.

Das Easter-Egg von Android 10 ist deutlich verzweigter als die vorherigen. Erst wenn Ihr (zumindest bei den Pixel-Geräten) die Ziffern der Zehn zum Q formt, gelangt Ihr ins eigentliche Easter Egg. Das Mini-Spiel beinhaltet mehrere Nonogramme, in denen Ihr Symbole aus der Android-Oberfläche in ein Pixel-Raster zeichnen sollt. Selten war ein Android-Easter-Egg so kniffelig!

Easter Eggs in Android 9 Pie

Android 9 Pie (zum Test) hypnotisiert uns. Nicht nur, weil die Version einige interessante neue Features mit sich bringt, sondern vor allem, weil das Easter Egg besonders psychodelisch ausgefallen ist. Ganz gewöhnlich ruft Ihr das Easter Egg auf, indem Ihr folgenden Marsch durch die Einstellungen geht: Einstellungen -> System -> Über das Telefon. Tippt jetzt mehrfach auf das Feld Android-Version. Und schon begrüßt Euch ein pulsierendes P. Pixel-Nutzer können dieses P wiederum mehrfach antippen und kommen zu einer kleinen Zeichen-App.

Ein pulsierendes P hypnotisiert uns. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Easter Eggs in Android 8.0 / 8.1 Oreo

Easter Eggs haben bei Android eine lange Tradition und auch Android Oreo verfügt über eines. Google begnügt sich nicht damit, einen neuen Screen mit dem Oreo-Symbol zu zeigen. Nein, es gibt auch eine Demo mit einem Tintenfisch. Das übliche Versions-Gimmick gibt es wie gehabt via Einstellungen -> System -> Über das Telefon und dann mehrfach auf Android-Version tippen. Je nach Android-Oreo-Version unterscheidet sich der O-Kreis: Auf einem LG V30S mit Android 8.0 erscheint ein abstraktes O, während auf einem Pixel 2 XL mit Android 8.1 ein Oreo-Keks zu sehen ist.

Tippt nun mehrfach auf Kreis oder Keks und haltet dies dann fest. Jetzt erscheint ein Tintenfisch, den Ihr auf dem Display hin- und herziehen könnt. Fabelhaft, oder?

Android Oreo: Kleine Unterschiede zwischen 8.0 und 8.1. / © Screenshots: AndroidPIT

Easter Eggs in Android 7.0 Nougat

Eines der neuen Features in Android 7.0 Nougat sind die dynamischen Schnelleinstellungs-Kacheln. Neue Apps haben jetzt per Schnittstelle Zugriff auf die Symbole im Benachrichtigungsbereich. Zu Demonstrationszwecken macht Google es an einem quasi lebendigen Beispiel vor: Ihr könnt ein virtuelles Kätzchen per Kachel anlocken, indem Ihr Leckereien auf ein Tellerchen legt. Das geht wie folgt:

Geht in den Einstellungen zum Punkt Über das Telefon

Tippt mehrfach auf die Android-Version

Tippt lang aufs große N

Das Katzen-Emoji sollte jetzt unten erscheinen:

Kätzchen erspäht? Alles richtig gemacht. / © AndroidPIT

Zieht die Schnelleinstellungen vom oberen Rand herbei

Tippt auf Bearbeiten

Zieht das neue Symbol Android Easter Egg in den Bereich aktiver Kacheln

Ab jetzt könnt Ihr Kätzchen anlocken. Tippt erst auf die Kachel, dann auf das Futter. Wenn die Katze ankommt, werdet Ihr benachrichtigt. Die Katze könnt Ihr umbenennen und mit Freunden teilen. Die Katze verschwindet nach kurzer Zeit wieder.

Trockenfutter, Fisch, oder doch lieber Hühnchen? Verwöhnt das Kätzchen. / © ANDROIDPIT

Das an Flappy Bird angelehnte Easter Egg aus Marshmallow und Lollipop ist auch in Android Nougat enthalten. Allerdings müsst Ihr es umständlich starten. Eine Anleitung dazu haben die XDA-Developers für Euch festgehalten.

Und da ist die Katze. / © AndroidPIT

Easter Eggs in Android 6.0 Marshmallow

Im Grunde ist das Easter Egg des 2015 vorgestellten Marshmallow dasselbe wie im 2014er Lollipop (siehe unten). Jedoch lernt die zweite Ausgabe den Multiplayer-Modus dazu. Bis zu sechs Spieler dürfen zugleich das unbegreiflich schwierige Flappy-Bird-Imitat spielen. Wer hält es am längsten aus, ohne mit einem Marshmallow zu kollidieren?

Tippt das Plus, spielt mit Freunden. / © ANDROIDPIT

Das Android-Easter-Egg erreicht Ihr genau so wie in der oben erwähnten Version durch mehrfaches Drücken der Android-Version und des anschließenden M-Logos. Für die Multiplayer-Option drückt Ihr bis zu fünfmal das Plus neben der obigen Null.

Easter Egg in Android 5.0 Lollipop

Die erste Iteration des Flappy-Bird-inspirierten Android-Easter-Eggs beherrschte ausschließlich den Solo-Modus. Die Art, wie Ihr es freischaltet, ist dieselbe wie immer.

Macht nicht Stop am Lollipop (*scnr*)! / © AndroidPIT

Easter Eggs in Android 4.4 KitKat

In Android 4.4 KitKat ist das Easter Egg kein so herausforderndes Spiel. Stattdessen sehen wir Kacheln, die die Namen der bis dahin dagewesenen Android-Namen KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Honeycomb, Ginger Bread, Froyo, Eclair, Donut und Cupcake illustrieren. Tippt Ihr auf eine davon, wird das Mosaik zufällig verändert.