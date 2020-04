So viel Akkukapazität bieten aktuelle Smartphones

Die Zeiten, in denen man sein Handy nur einmal die Woche ans Netz hängen musste, sind lange vorbei. Heutige Ansprüche sind weit weniger ambitioniert. Wenn man mit dem Smartphone-Akku "gut durch den Tag kommt", ist man zufrieden. Schauen wir, was die aktuellen Top-Smartphones so an Akkukapazität zu bieten haben.

Die beste Technologie ist wertlos, wenn sie keinen Saft hat. Vor diesem frustrierenden Problem stehen wir heute nur allzu oft. Ein großer Akku ist aber noch lange kein Garant für eine unbeschwerte Marathonnutzung. Ein starker Indikator ist das Fassungsvermögen eines Akkus aber in jedem Fall.

Smartphone-Akkus im Vergleich Kapazität in mAh drahtlos Laden Reverse Wireles Charging Schnellladen Apple iPhone 11 3.110 ja ja 18W Apple iPhone 11 Pro Max 3.969 ja ja 18W Samsung Galaxy S10 3.400 ja ja 25 W Samsung Galaxy S10e 3.100 ja ja 25 W Samsung Galaxy S10+ 4.065 ja ja 25 W Samsung Galaxy S10 5G 4.500 ja ja 25 W Samsung Galaxy Note 10 4.300 ja ja 25 W Samsung Galaxy Note 10+ 3.500 ja ja 45 W Samsung Galaxy S20 4.000 ja ja 25 W Samsung Galaxy S20 Plus 4.500 ja ja 45 W Samsung Galaxy S20 Ultra 5.000 ja ja 25 W Huawei Mate 20 4.000 ja nein 22,5 W Huawei Mate 20X 5.000 ja nein 40 W Huawei Mate 20X 5G 4.200 ja nein 40 W Huawei Mate 20 Pro 4.200 ja ja 40 W Huawei P30 3.650 ja nein 22,5 W Huawei Mate 30 4.200 ja ja 40W Huawei Mate 30 Pro 4.500 ja ja 40W Huawei P30 Pro 4.200 ja ja 40 W Huawei P40 Pro 4.200 ja ja 40W OnePlus 7 Pro 4.000 nein nein 30 W OnePlus 7 3.700 nein nein 20 W Asus ZenFone 6 5.000 nein nein 18 W Sony Xperia 1 3.330 nein nein 18 W Oppo Reno 10x Zoom 4.065 nein nein 20 W

In den vergangenen zwei, drei Jahren sind die Akkus in Sachen Kapazität wieder gewachsen. Vor allem High-End-Smartphones haben mittlerweile häufig Stromspender mit 4.000 mAh und mehr an Bord. Dass gleichzeitig allerdings die Laufzeiten nicht besonders stark angewachsen sind, liegt in der Natur der Sache: Die Smartphones sind größer geworden, es passt also mehr Akku rein, aber auch ein viel größeres Display, das mehr Strom zieht. Auch die Rechen- und Grafikleistung geht immer weiter nach oben; 5G-Modems werden verbaut. Moderne Smartphones brauchen also stärkere Akkus, um ähnliche Laufzeiten zu erreichen wie früher.

Quasi komplett ausgestorben sind Smartphones mit Wechsel-Akku, und das ist schade. Zwar lässt sich ein kaputter Akku bei einem Reparaturdienstleister austauschen. Allerdings entfällt so die Möglichkeit, sich einen zweiten Akku in die Tasche zu packen, mit dem man in wenigen Sekunden das Smartphone wieder auf 100 Prozent bringen kann. Die Alternative sind Powerbanks und besonders schnell ladende Netzteile. Das ist löblich, aber eben nicht das Gleiche. Wer es besonders bequem mag, lädt im Jahr 2020 drahtlos über Qi, auch wenn das länger dauert.

Wenn nichts mehr hilft, hilft die Powerbank. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Aber nochmal: Dass Milliamperestunden nicht alles sind, beweisen alleine schon die iPhones, die trotz erheblich kleinerer Akkus in Sachen Laufzeit relativ gut dabei sind. Gleiches gilt übrigens auch für manche Android-Smartphones. Was sind Eure Erfahrungen mit der Laufzeit Eurer Smartphones? Leidet auch Ihr an der Akku-Paranoia, die Poweruser oft befällt, oder habt Ihr Euch mit den Realitäten arrangiert und Euren Konsum entsprechend beschränkt?

Dieser Artikel wurde am 06. April 2020 aktualisiert. Ältere Kommentare wurden nicht gelöscht.