Abschalten: Ohne diese 5 Funktionen wird Euer neues Smartphone besser

Eins vorneweg: Folgende Tipps sehen wir nicht als Muss für Jeden. Ihr solltet stets selber entscheiden, was für Euch Sinn macht und was nicht, welche Funktionen Ihr lieber deaktiviert und welche Ihr doch nutzen möchtet. Das ist eben auch das schöne an Android, Ihr habt stets die freie Wahl.

Optimierungen und Performance

Wir alle wollen ein ultraschnelles Smartphone, das Anwendungen im Nu öffnet und eine besonders lange Akkulaufzeit bietet. Manche von uns nutzen ein Highend-Smartphone, andere geben sich mit weniger zufrieden. In beiden Fällen gibt es ein paar Möglichkeiten, noch ein bisschen mehr aus unserem Smartphone herauszuholen.

1. Automatische Helligkeit und andere Funktionen, die die Akkulaufzeit beeinflussen

Alle Hersteller bieten ein System zur automatischen Helligkeitsregelung des Displays an. Das Smartphone erkennt die Umgebungshelligkeit und passt das Display so an, dass es bequem ablesbar ist. Die Idee ist lobenswert, aber so richtig gut funktioniert das leider nur selten. Helligkeit bedeutet Energieverbrauch - um so heller das Display, um so mehr wird der Akku belastet. Kurz gesagt, deaktiviert die Helligkeitssteuerung und kümmert Euch selbst darum.

Der Bildschirm ist das Bauteil eines Smartphones, das die Akkulaufzeit am meisten beeinflusst. Es kann daher nicht schaden, einen Blick in die Display-Einstellungen zu werfen und zu schauen, ob man noch manches optimieren kann. Vieles hängt von Euren persönlichen Präferenzen und natürlich von Eurem Verhalten ab. Im Normalfall reicht es z.B., das Display nur bis zu eine Minute aktiviert zu lassen.

Manchmal lohnt es sich, durch die Einstellungen des Smartphones zu stöbern. / © AndroidPIT

2. Nutzlose und lästige Bloatware

Auf Eurem Smartphone ist mit Sicherheit mindestens eine App vorinstalliert, die Ihr nicht braucht - sei es ein Google-Dienst (z.B. Duo), eine App Eures Netzbetreibers, eine Anwendung des Herstellers oder eine gesponserte App. Die Anzahl an vorinstallierten Apps variiert von Hersteller zu Hersteller, aber sie nehmen immer Platz ein und können auch unnötig im Hintergrund laufen. In vielen Fällen können vorinstallierte Apps deinstalliert oder zumindest deaktiviert werden.

Google-Apps können in der Regel nicht deinstalliert werden, zumindest nicht ohne Root-Zugriff. Gleiches gilt oftmals für einige vorinstallierte Hersteller-Anwendungen. Was ist in diesem Fall zu tun? Ihr könnt sie einfach deaktivieren. Dadurch beanspruchen sie etwas weniger Speicher und stören nicht mehr. Geht dazu einfach in die Einstellungen Eures Smartphones, tippt auf Apps und sucht die gewünschte App. In den Einstellungen der jeweiligen App findet Ihr die gesuchte Option.

Opinion by Eric Ferrari-Herrmann Abgesehen von einigen Google-Diensten nutze ich keine vorinstallierte App. Stimmst du zu? 50 50 11 Teilnehmer

3. Die Animationen

Wenn Euer Smartphone nicht sehr leistungsfähig ist, sind alle Mittel recht, um es ein wenig performanter zu machen. Es gibt einen kleinen Trick, der Euch ein wenig helfen kann: deaktiviert die Übergänge und Animationen der Software. Konkret gemeint sie die Effekt, die Ihr seht, wenn Android von einem Bildschirm zum nächsten wechselt, z.B. wenn Ihr eine App öffnet. Sie sehen zwar toll aus, sind aber nicht unbedingt nötig. Ohne die Animationen wirken die Übergänge schneller.

Um die Animationen abschalten zu können, müsst Ihr zunächst die Entwickler-Optionen aktivieren. Danach findet Ihr die Optionen “Maßstab Fensteranimationen”, “Maßstab Übergangsanimationen” und “Maßstab für Animatorzeit”. Diese könnt Ihr z.B. auf 0,5x reduzieren oder sie komplett deaktivieren.

Benutzererfahrung

Jeder macht andere Erfahrungen mit seinem Smartphone. Gefällt Euch manches nicht, könnt Ihr es meistens Eurem Geschmack anpassen. Das ein oder andere Feature kann auch wirklich nerven, vielleicht findet Ihr bei dem folgenden Tipp eine Lösung.

4. Vibrationen und Töne beim Berühren

Diese Vibrationen und Geräusche sollen das Gefühl eines physikalischen Knopfes nachahmen, sind aber in der Praxis nicht immer sehr angenehm. Schlimmer noch, sie beeinflussen die Akkulaufzeit. Ihr solltet Euch also fragen, ob Ihr nicht ohne diese Funktionen besser gestellt seid. Ihr könnt sie in den Audio-Einstellungen Eures Smartphones komplett deaktivieren. Einzig die Geräusche und die Vibration der Tatstatur muss in deren Einstellungen geändert werden.

Achtung: Wenn das Smartphone von einer älteren Person genutzt werden soll, können die Vibration und auch die Töne bei der Bedienung helfen. In diesem Falle solltet Ihr überlegen, sie nicht doch aktiviert zu lassen.

Opinion by Eric Ferrari-Herrmann Ich finde all die Töne bei der Berührung von bestimmten Schaltflächen unerträglich. Stimmst du zu? 50 50 7 Teilnehmer

Datenschutz und Privatsphäre

Wenn Euch diese Themen wichtig sind, habt Ihr sicher die Schlagzeilen der letzten Wochen mitbekommen. Der Fall Cambridge Analytica hat Facebook in Bedrängnis gebracht. Auch andere Tech-Unternehmen haben reagiert und ihre Nutzungsbedingungen aktualisiert. Gegen manche Datensammelei könnt Ihr Euch aber wehren.

5. Personalisierung der Werbung

Ihr wisst, dass Google private Daten von Euch sammelt, um Euch besser kennenzulernen und Euch so passende Werbung anzuzeigen. Mit Googles Android habt Ihr Euch auch für Googles Regeln entschieden: Durch die verschiedenen Dienste des Unternehmens werden Eure Daten gesammelt, und analysiert. Dagegen könnt Ihr an sich nicht viel tun, so lange Ihr die Dienste nutzen möchtet, aber immerhin könnt Ihr die Nutzung Eurer Anzeigen-ID durch Drittanbieter-Apps einschränken. Sobald Ihr die Funktion abschaltet, sollen Euch in diesen Apps dann keine personalisierte Werbung mehr angezeigt werden.

Geht dazu einfach in die Einstellungen Eures Smartphones und klickt auf “Google”. Hier findet Ihr das Menü “Anzeigen” und darunter wiederum die Option, die Weitergabe Eurer Anzeigen-ID einzuschränken. Bitte bedenkt, dass hiermit nicht die Datensammelei verhindert wird, nur Eure ID soll nicht mehr andere Apps weitergegeben werden. Ob sie dich Drittanbieter-Apps daran halten und Eure ID nicht mehr nutzen, ist aber leider den Entwicklern überlassen, aber immerhin nutzt dann nicht mehr jede App Eure ID.

Ein effizientes Geschäftsmodell, was aber gewisser Kritik bedarf. / © AndroidPIT

Wie geht Ihr mit einem neuen Smartphone um? Deaktiviert bzw. deinstalliert Ihr viele Apps? Welche Einstellungen sind für Euch unumgänglich?