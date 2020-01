5 Apps, die Ihr diese Woche ausprobieren solltet

Kinto Share

Car-Sharing ist besonders in großen Städten eine Unabdinglichkeit. Mit Toyotas App (Kinto Share) mietet Ihr Euren nächsten Wagen wann und wie Ihr es möchtet. Was Ihr machen müsst? Sucht Euch in der App einen Wagen aus und startet ihn später mit Eurem Smartphone. Ihr lest richtig! Für diese innovativen Wagen braucht Ihr keine Schlüssel mehr. Für Eilige ist die Kinto-Share-App besonders praktisch, da Ihr hier keine Kaution bezahlen müsst. Das Einzige, für was Ihr noch blecht, ist die Dauer Eurer Fahrt. Ziemlich faire Sache, wenn Ihr mich fragt. Bei den meisten Fahrern kommt auf diese Weise ein angenehm kleiner Betrag zwischen vier und acht Euro pro Fahrstunde zusammen. Und das ganz ohne zusätzliche Ausgaben.