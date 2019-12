Philips Hue im Angebot: Bis zu 33 Prozent auf Starterkits und Lampen

Das Heim ist noch nicht festlich beleuchtet und die klassische Lichterkette für den Weihnachtsbaum hat sich mal wieder heillos verheddert? Dann ist es Zeit für smarte Lampen, die auf Knopfdruck weihnachtliche Stimmung verbreiten. Amazon und Philips haben dafür die passenden Angebote parat. Von einzelnen Lampen bis hin zum Starterset mit der Philips Hue Bridge, sind einige Produkte von der Hue-Linie derzeit reduziert.

Der Einstieg gelingt am günstigsten mit dem Dreierset mit drei Hue White Ambient. Amazon bietet es für knapp 54 statt 72 Euro an. Wer noch keine Bridge hat und auch auf noch keinem anderen System aufbauen will, kann sich mit den Sets ein Geschenk machen. Das günstige Starterset mit zwei Leuchtmitteln mit 16 Millionen Farben und einer Bridge kostet knapp 70 statt über 100 Euro. Damit sind hier über 30 Prozent Ersparnis drin.

Der Vorteil der Philips Hue Produkte steckt in ihrer Konnektivität. Sie lassen sich beispielsweise über Amazons Assistenten Alexa steuern und sind auch sonst in viele Systeme integrierbar. Somit können die Lampen auch in schon bestehende Systeme eingebunden werden, ohne dass es große Probleme mit der Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten kommt. Beispielsweise lassen sich die Lampen von Philips auch einfach mit dem Google Assistant steuern. Wie das geht zeigen wir euch in unserem Artikel:

Die besten Apps für euer Philips Hue System oder auch einfach nur für einzelne Lampen haben wir euch in ebenfalls in einem gesonderten Artikel vorgestellt. Damit lassen sich die Lampen noch einfacher Steuern oder auch mit noch mehr Funktionen ausstatten.

Insgesamt sind gleich zehn Sets aus verschiedenen Philips-Hue-Produkten reduziert. Amazon hat sie auf einer Unterseite zusammengefasst: