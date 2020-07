Netflix organisiert Browsergame-Turnier: lebenslanges Netflix-Abo zu gewinnen

Im Rahmen einer Marketing-Aktion zum neuen Film The Old Guard organisiert Netflix ein Gaming-Turnier, das auf dem Film basiert. Zu gewinnen gibt es ein lebenslanges Netflix-Abo, es sei denn Ihr werdet super alt. Dann könnt Ihr das Abo immerhin 83 Jahre kostenlos nutzen.

Der Wettbewerb "Streaming Giant" läuft von diesem Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. Juli. Das Spiel ist ein Browsergame und basiert auf dem am 10. Juli erschienenen Actionfilm The Old Guard, der seinerseits aus der gleichnamigen Comicserie von Greg Rucka und Leandro Fernández von Image Comics adaptiert wurde.

Netflix Deutschland scheint das Turnier nicht beworben zu haben, und obwohl das Spiel bereits über eine spezielle Website zugänglich ist, wird es erst um 17 Uhr Deutscher Zeit verfügbar sein *. Was Netflix in US-Medien erklärte: Man muss am Sonntag die Nummer Eins des Turniers sein, um das 1.000-Monats-Abo zu gewinnen, also etwa 83 Jahre Netflix für lau.