Motorola Edge+: Das ist das "Aufregendste Motorola-Handy seit Jahren"

Morgen um 18 Uhr wird Motorola ein neues Premium-Smartphone vorstellen, nach dem die Technikwelt aufgrund zahlreicher Leaks seit Wochen giert. Vieles war bereits durchgesickert, ebenso vieles und noch mehr zum neuen Hoffnungsschweif am Motorola-Horizont hat sich heute Abend vorab des Online-Launches bereits bestätigt.

So veröffentlichten die Kollegen von androidcentral ein ausführliches Hands-On des neuen Premium-Smartphones Motorola Edge+. Und das hat es in sich. Die Reviewer sind hin und weg vom neuen 1.000-Dollar-Handy der Lenovo-Tochter. Man sei lange nicht mehr so begeistert von einem neuen Motorola-Handy gewesen, schreibt das Portal. Das letzte Mal, dass Motorola so beeindrucken konnte sei zu Zeiten des Moto X der zweiten Generation gewesen. Also was bietet dieses aufregende Motorola-Handy, das die Technikwelt mal wieder so richtig erschüttern könnte?

Nichts Besonderes, aber es geht um den Namen, der dieses Smartphone veröffentlicht: Motorola verbaut im neuen Super-Flaggschiff einen nagelneuen Snapdragon 865 samt 5G-Modem mit satten 12 GB LPDDR5-RAM für die anspruchsvollsten Rechenoperationen. Intern liegen Daten auf dem 256 GB UFS 3.0-Speicher. Der verbaute 5.000-mAh-Akku soll laut Portal mit Bezug auf Aussagen von Motorola für eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen sorgen. Dieser lässt sich per 18-Watt-Netzteil mit neuer Energie versorgen, kann aber angesichts von Spitzenladeleistungen bis 30 Watt und mehr nicht mit anderen aktuellen Flaggschiffen mithalten. Kabellos lädt das Motorola Edge+ mit bis zu 15 Watt auf.

Motorola Edge+: Kurviges Display mit 90 Hertz Bildwiederholrate

Beim Lesen des Artikels stellt sich schnell heraus, dass das Edge-Display des Motorola Edge+ das absolute Highlight ist. Denn das gebogene Display bietet nicht nur alle Vorzüge dieser Display-Art, sondern Edge-Hater können die gebogenen Seiten innerhalb der Einstellungen ausschalten. Dann liegt der visualisierte Part des Smartphones plan auf. Das Panel ist ein 90-Hz-OLED-Display mit Bildschirmdiagonale von 6,7 Zoll und Full HD+-Auflösung. Hier kritisiert der Rezensent jedoch ins Negative und wünscht sich ein 120-Hz-Display mit Quad-HD-Auflösung herbei.

Leaks des Motorola Edge+ kursierten bereits seit Wochen im Netz. / © Twitter Evan Blass

Eine Neuheit stellt auch Motorolas Benutzeroberfläche namens My UX dar, die mit Android 10 ab Werk vorinstalliert ist. Neben von Fans liebgewonnenen Software Features wie den Moto Actions, erlaubt diese laut Rezensent neue Steuerelemente zum Anpassen von App-Symbolen, Systemfarben, Schriftarten und anderen optischen Akzenten.

Interessant ist auch der Blick auf die verbaute Kamera im 203 Gramm schweren Smartphone. Denn Käufer erhalten einen dreifach optischen Zoom und einen Time-of-Flight-Sensor; absolute Premium-Ausstattung. Dabei besteht die Triple-Kamera aus einem 108-Megapixel-Sensor, einem Ultra-Weitwinkel-Sensor mit 16 Megapixeln, der gleichzeitig als Makro-Sensor fungieren soll und einem 8-Megapixel Teleobjektiv mit eben jenem 3-fach optischem Zoom.

Das veröffentlichte Hands-On schließt mit einem gemischten Urteil ab. Einerseits ist man angesichts der starken Features aus dem Hause Motorola begeistert. Man sagt, das Edge+ befördere Motorola wieder in die Flaggschiff-Liga. Andererseits sind wohl die Update-Richtlinien noch nicht ganz geklärt. Denn für das 1.000-Dollar-Handy gibt Motorola lediglich sein Update-Versprechen für 200 bis 300 Dollar-Handys: Ein großes Versionsupdate von Android ist hier garantiert. Damit erhält das Motorola Edge+ auf jeden Fall Android 11; alles Weitere steht in den Sternen. Ungewöhnlich für Android-Smartphones ist diese Garantie jedoch nicht. Wir werden uns bald ein eigenes Bild des neuen Motorola-Handys machen können und hoffen mit der morgigen Vorstellung auch auf die hiesigen Preise und mögliche weitere Versionen.

Es ist innerhalb der Branche bitter, aber passiert immer wieder und kann jeden treffen: Ein unter Embargo (Sperrfrist) stehendes Gerät wird vorab getestet, der Artikel wird geschrieben, die Fotos sind erstellt und dann kann es passieren, dass das Veröffentlichungsdatum nicht korrekt im Content Management System (CMS) eingestellt wird und es kommt zum Embargo-Bruch. Mittlerweile ist der Artikel der Kollegen von androidcentral offline genommen worden, aber aufgrund der zahlreichen Screenshots, die bei Twitter kursieren und einer Kopie des Artikels, die immer noch öffentlich abrufbar ist, haben wir uns dazu entschieden das Thema, die Daten und Zahlen und die Einschätzung des Rezensenten in diesem Artikel aufzugreifen und darüber zu berichten.