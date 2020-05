Huaweis P30-Pro-Neuauflage: Das muss ein Scherz sein

Die Neuauflage des Huawei P30 Pro ist ab sofort verfügbar. Damit will der Hersteller seinen Verkaufsschlager aus 2019 noch mal frisch rausbringen. Das Huawei P30 Pro New Edition kommt wie das Original nämlich mit Google-Diensten. Bei der Preisgestaltung hat Huawei sich jedoch keinen Gefallen getan.

Es scheint sich zum Trend zu mausern, alte Smartphones neu aufzulegen. Während das bei Apple mit dem neuen iPhone SE hervorragend zu klappen scheint, verwirrt die Neuauflage des P30 Pro von Huawei allerdings gerade einige Huawei-Fans auf Twitter. Denn anders als bei Apples Recycling-Methode, bei der ein altes Smartphone mit neuestem Prozessor aufwartet, kommt das Huawei P30 New Edition baugleich zum Original aus 2019 auf den Markt.

Huawei P30 Pro $ 830 . 09 Zum Shop

Huawei "darf" die verbaute Technik aber auch gar nicht verändern, denn dann müsste das Smartphone neu zertifiziert werden und bekäme aufgrund des USA-Bans keine Freigabe für Google-Dienste. So kann Huawei das "neue" P30 Pro samt Android 10 und Google-Play-Store-Zugang verschicken.

Lohnenswertes Smartphone: Das Huawei P30 Pro im Test

Baugleiches P30 Pro ist bis zu 200 Euro günstiger

Mit dem Trick versucht Huawei also einem sehr verkaufsstarken Gerät noch mal ein Comeback zu verschaffen. So konnte Huawei das P30 Pro New Edition wenigstens in einer weiteren Farbe auf den Markt bringen. Ob Silver Frost den Verkaufspreis von 750 Euro (Mit 256 GB internem Speicher) jedoch rechtfertigt, ist fraglich. Das baugleiche P30 Pro gibt’s aktuell neu mit 128 GB Speicher ab 550 Euro, mit 256 GB Speicher kostet es 600 Euro – wer greift da zur 150 Euro teureren baugleichen Neuauflage?

Huawei P30 Pro: Technische Daten Abmessungen: 158 x 73,4 x 8,4 mm Gewicht: 192 g Akkukapazität: 4200 mAh Display-Größe: 6,47 Zoll Display-Technologie: POLED Bildschirm: 2340 x 1080 Pixel (398 ppi) Kamera vorne: 32 Megapixel Kamera hinten: 40 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Emotion UI RAM: 8 GB Interner Speicher: 128 GB

256 GB

512 GB Wechselspeicher: NM Card Chipsatz: HiSilicon Kirin 980 Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 2,6 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Das Huawei P30 Pro ist immer noch eines der besten Smartphones, das man kaufen kann. Die Kamera leistet beeindruckende Arbeit, wie das P30 Pro im Kameratest bewiesen hat. Im Gesamttest lobten wir zudem den Akku und die makellose Verarbeitung. Zum Verkaufsstart kostete das High-End-Smartphone 1.000 Euro (128 GB). Der aktuelle Marktwert des Originals ist durchaus attraktiv; womöglich sind auch 750 Euro angebracht. Aber angesichts der fehlenden Unterschiede, die Konsumenten bei einer "New Edition" nun einmal zurecht erwarten, kann Huaweis Preispolitik in diesem Fall wohl nur ein (schlechter) Scherz sein.