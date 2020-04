Huawei ohne Google: 7 von 10 verzichten auf das neue Flaggschiff

Huaweis hart erkämpfte Anteile am Smartphone-Markt werden wohl bald dahinschmelzen. Wir hatten Leser gefragt, ob sie Huawei-Smartphones auch ohne Google-Apps und Dienste (inklusive Play-Store) noch attraktiv finden. Dabei fragten wir sogar unter der Prämisse "Tut so, als wärt Ihr Huawei-Fans". Das harte Urteil: 70 Prozent der rund 1.000 Umfrageteilnehmer würden unter den aktuellen Umständen kein Huawei- oder Honor-Smartphone kaufen. Sehen wir nach, was konkret ihnen fehlen würde.

Und die Antwort lautete in regierungsfähiger Mehrheit: Ja, ist es! Huawei und Honor werden es zumindest bei Teilnehmern unserer Umfrage schwer haben, ihre kommenden Geräte zu verkaufen. An der Umfrage nahmen rund 1.000 Menschen (Stand 03. April 2020, 19:00 Uhr) teil, die entweder zum Leserstamm von AndroidPIT gehören oder aber anderweitig, etwa über Google News, auf die Umfrage aufmerksam gemacht wurden. Das ist schade, denn technisch sind das Huawei P40 oder Honor 9X Pro äußert interessant und könnten mit Modellen wie Galaxy S20 oder Google Pixel 3A mithalten. Doch ohne Play Store haben die Geräte laut Umfrage schlechte Karten. Sieben von zehn Teilnehmern gaben an, das neue P40 Pro aufgrund fehlender Google-Apps nicht kaufen zu wollen.

"Da ist doch die AppGallery, was wollt Ihr denn?" könnte man fragen. Und man könnte auch behaupten, dass man die Apps auch auf anderem Wege irgendwie installieren kann. Doch der akute App-Notstand bei Huawei und Honor ist für einige wohl eine unüberwindbare Hürde, allen Play-Store-Alternativen zum Trotz.

Der Blick in die Artikel-Kommentare offenbart, was konkret fehlen würde, müssten die Umfrage-Teilnehmer ein entgoogletes Huawei- oder Honor-Smartphone verwenden:

Bank-, Kreditkarten- und Bezahl-Apps

Android Auto

GMail

Google Maps

Doch gerade im Bereich Banking habe ich schon viel Bewegung in der AppGallery beobachtet. Ich bin zuversichtlich, dass manche Hausbank ihre App demnächst auch in Huaweis App-Store anbieten wird. Zumal beispielsweise die App der ING per Sideload aus dem Aurora Store tadellos funktioniert.

Zwischen der Umfrage und dieser Auswertung habe ich selbst ein Google-freies Honor 9X in Betrieb genommen. Obwohl ich mich im Umgang mit Smartphones inzwischen einigermaßen sicher fühle, stellt auch für mich ein Android-Smartphone ohne Google-Dienste immer wieder eine Herausforderung dar.

Denn anders als bei einem freiwillig entgoogleten Smartphone kann ich bei Huawei oder Honor nicht einfach den Bootloader entsperren und eine modifizierte Firmware mit microG-Framework aufspielen, das die schlimmsten Kopfschmerzen mit fehlendem Google-Framework durch Ausweichlösungen behebt; siehe Artikel "Android ohne Google".

In der kommenden Woche werde ich Euch ausführlicher dazu berichten, wie der Umzug auf ein Post-Google-Huawei-Smartphone gelingt. Und dabei berücksichtige ich auch, dass ich beruflich auf etliche Google-Dienste angewiesen bin. Spoiler-Alert: Es ist mühsam, aber möglich!