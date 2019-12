Facebook-Datenleck: Wieder 267 Millionen Daten ungeschützt online

267 Millionen Facebook-IDs, Telefonnummern und Namen waren öffentlich zugänglich. Das melden comparitech mit ihrem Experten Bob Diachenko, der schon öfter bei solchen Datenmissbräuchen in Erscheinung getreten ist. Er habe auch die offenen Daten dem Internetbetreiber gemeldet, womit die Gefahr vorerst gebannt sein sollte. Der Zugang zum Server sei also abgeschnitten. Das Problem jedoch: Der Datensatz dürfte mittlerweile schon in anderen Händen liegen. Immerhin wurde er laut Diachenko auch schon in einem Hacker-Forum als Download angeboten.

Die Daten sollen von vietnamesischen Kriminellen stammen, die entweder Facebook illegal mit einer „Scraping-Operation“ abgezockt oder eine Facebook-API missbraucht haben. Fest steht laut dem Experten. Bei ersterem handelt es sich um das Sammeln der Daten über die Benutzeroberfläche der Seite. Bei zweiterem wird sozusagen direkt oder über Umwege auf die Datenbanken zugegriffen.

Die insgesamt 267.140.436 Daten waren über zwei Wochen offen im Netz zugänglich. Schon am 4. Dezember wurden sie auf den Server geladen. Nach der Entdeckung am 14. Dezember sind sie seit gestern nicht mehr zugänglich. Die meisten Daten stammen apropos aus dem US-Raum und umfassen die folgenden Einzeldaten:

Facebook-ID

Telefonnummer

voller Name

Zeitstempel

Scraping kann kaum verhindert werden

Das eventuell eingesetzte Verfahren des Webseiten-Scrapings kann für Facebook nur schwer verhindert werden und ist laut den Facebook-AGBs verboten. Dabei geht es darum, dass eine Bot-Armee Seiten wie Facebook-Profile oder Detailseiten der Nutzer im Frontend aufruft und die Daten, die dort zu finden sind zu einer Datenbank zusammen kopiert.

Das könnt ihr aber verhindern, indem ihr die eigenen Daten bei Facebook nicht jedem zugänglich macht. Profil und Details sollten also maximal euren Freunden sichtbar sein. Wie Ihr euer Facebook-Konto sicherer macht, haben wir euch in einem gesonderten Artikel aufgeschlüsselt. Ob ihr gehackt worden seit, zeigt euch Facebook apropos an.