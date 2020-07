Unsere 5 Apps der Woche für iOS und Android

Ich habe nicht versucht 100 Personen in einem einzigen Aufruf zu versammeln, denn mein Freundes- und Verwandtenkreis ist Lichtjahre davon entfernt, so groß zu sein. Und im Gegensatz zu Zoom bietet JioMeet keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Die App auf einen Blick:

Zuletzt aktualisiert: 29. Juni 2020

29. Juni 2020 Tatsächliche Größe: 10 MB

10 MB OS-Version: Android 5.0 und iOS 8.0 oder höher

5.0 und iOS 8.0 oder höher Anzahl der Installationen: 1000+

1000+ Preis: 3,19 € (Play Store) und 3,49 € (App Store)

Golf on Mars könnt Ihr im Google Play Store oder Apple App Store herunterladen.

Dumb Ways to Die: Superheroes

Es handelt sich, wie der Name schon sagt, um einen ziemlich albernen Auto-Läufer, bei dem man einen Hindernislauf in einem Modus überstehen muss, der an Interville Total Whipeout erinnert (ja, ich weiß, was für eine Referenz!), aber tödlicher ist.

Das Prinzip ist ganz einfach: Ihr müssen nur auf dem Bildschirm gedrückthalten, um vorwärts zu kommen. Und das ganze Gameplay basiert auf dem System "sterben und noch einmal versuchen". Es gilt, von jeder der "dummen Arten zu sterben" zu lernen und so das Rennen zu gewinnen.

Mit der Superhelden-Edition habt Ihr die Möglichkeit, Superkräfte einzusetzen, um neue Fähigkeiten zu erhalten, wie z.B. Feuerimmunität, einen Münzdetektor (virtuelle Münze zum Freischalten von Inhalten) oder Teleportation. Auf der anderen Seite ist das Spiel voller Mikro-Transaktionen, was sein einziger großer Mangel ist.