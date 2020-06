Unsere Apps der Woche: Gaming-Spaß satt fürs Wochenende

Auch an diesem Samstag stellen wir Euch wieder unsere kunterbunte App-Mischung aus dem App Store und dem Play Store vor. Diese Woche haben neben Handy-Games ebenfalls Produktivitätsapps und Apps zur Schnittstellenanpassung meine Aufmerksamkeit erregt. Vom Gameclub bis zur Kamera-App ist viel dabei.

Die Besonderheit von GameClub liegt im Katalog. Dieser enthält nicht die neusten Veröffentlichungen – obwohl es einige Originalkreationen gibt – sondern große Klassiker des mobilen Gamings. Titel also, die vor vielen Jahren veröffentlicht wurden und durch die neuen Updates von Android- und iOS-Systemen mittlerweile unspielbar geworden sind.

GameClub ist ein abonnementbasierter Spieleservice, der im Monat 5,49 Euro kostet. Er reiht sich damit zwischen Apple Arcade (5,99 Euro/Monat) und dem Google Play Pass (4,99 Dollar) ein, der noch nicht in Europa erhältlich ist.

Das Interface ist wirklich ergonomisch und verfügt sogar über einen Dark Mode. Ihr müsst einfach nur Eure zwei Wunsch-Apps aussuchen und diese im selben Widget miteinander verknüpfen. Ihr könnt sie sogar so umschalten, dass das eine oder das andere oben oder unten auf dem geteilten Bildschirm angezeigt wird.

Split Apps ist ein Widgetgenerator zum Starten von zwei Apps in einer Mehrfensterdarstellung. Bei dieser App geht es darum, Verknüpfungen auf Eurem Startbildschirm zu erstellen, mit denen Ihr zwei Apps gleichzeitig auf Eurem Bildschirm anzeigen lassen könnt.

Das Spiel ist kostenlos, setzt Euch aber In-Game-Werbung und In-App-Käufen aus, mit denen Ihr schneller durch das Spiel kommt. Kleiner Tipp: Das Game funktioniert auch offline – so könnt Ihr der Werbung aus dem Weg gehen.

Eure Auswahl könnt Ihr zwischen mehreren Charakteren mit unterschiedlichen Werten treffen. Ihr befindet Euch an Bord des Raumschiffs Endurance, wo Ihr Euch durch die verschiedenen Level kämpft, indem Ihr Rätsel löst und vor allem gegen Horden von Feinden kämpft.

Dieses Spiel ist eine kleine Indie-Perle, das ich durch die AndroidPIT-Community in unserem Forum entdeckt habe. Es ist ein Vorläufer des Kult-Kassikers Ailment, wem das etwas sagt. Endurance ist ein Brawler-Actionspiel, mit klassischen 3rd-Person-Shooter-Elementen.

Apropos Spiele: Es gibt Jump'n'Runs, Shooter oder Beat-'em-ups, von denen einige auch zu Bluetooth-Controllern (MFI, Xbox One S oder Dualshock 4) kompatibel sind. Mir hatte das Spiel Neon Shadow-Shooter während meines Tests am besten gefallen.

Ihr könnt Euch auch für ein kostenloses Paket entscheiden. In diesem Fall müsst Ihr Euch aber mit In-App-Werbung und einem begrenzten Spielekatalog abfinden. Ich habe die kostenlose Version getestet und hatte nicht den Eindruck, dass die Anzeigen im Spiel besonders nervig sind.

Konkret funktioniert GameClub also wie ein Spielekatalog, der mit den Spiele-Entwicklern zusammenarbeitet, um die Spiele wieder spielbar zu machen. Der Katalog leitet die Spiele dann auf die entsprechende Seite im Play Store weiter, damit Ihr sie (ohne zusätzliche Kosten) herunterladen könnt.

Der Rest des Gameplays ist recht einfach. Ihr müsst nur auf das Display tippen, um Euer Boot an die ideale Stelle zum Fischen zu bewegen. Mit einem erneuten Tippen werft Ihr die Leine aus und hofft, einen großen Brocken zu fangen. Das Spiel hat RPG-Aspekte und gibt Euch die Möglichkeit, Eure Ausrüstung oder das Boot zu verbessern, um größere Fische zu fangen oder Euer Boot weiter vor die Küste zu fahren. Daneben könnt Ihr auch Euren Angler verbessern.

Ihr spielt einen Fischer, der weiß, wie man auf die Jagd nach einem guten Fang geht – hoffentlich zumindest. Das Spiel enthält Werbung und Mikro-Transaktionen von bis zu 8,99 Euro! Argh! Aber die Atmosphäre des Spieles ist so krass feng-shui-mäßig, dass man die frechen In-App-Angebote der Entwickler schnell vergisst.

Angeln und Leben ist ein Entspannungsspiel, dass wir Euch an diesem Wochenende vorstellen wollen. Die Grafik ist sehr schön und minimalistisch gehalten. Sie zeichnet sich durch eine beruhigende Farbpalette und Landschaften aus, bei dem man den Zen-Modus atmen kann.

Sichtbar engagiert spenden die Entwickler alle Gewinne des ersten Monats (nach dem Start der App) an zwei amerikanische antirassistische Vereinigungen, nämlich an Black Vision Collective und Unicorn Riot.

Die App ist in der Lage, die aufgezeichneten Videos lokal vom iPhone aus zu verarbeiten. Der Inhalt durchläuft keinen zentralen Server – und die App funktioniert auch, wenn sich das Gerät im Flugmodus befindet. Anonymous Camera kann Gesichter mittels eines Unschärfe-Effekts oder eines undurchsichtigen Farbfeldes verwischen. Daneben funktioniert die App ebenfalls bei Videos und kann bewegte Gesichter recht gut verfolgen. Vorrausgesetzt, dass nicht zu viele Personen auf dem Bildschirm sind.

Diese exklusive iOS-Anwendung verwendet Machine Learning, um Eure Videos in Echtzeit zu anonymisieren. Hierfür werden die Darsteller verwischt, ihre Stimmen verändert und die Metadaten entfernt.

Letzte Aktualisierung: 17. Juni 2020

Größe (nach der Installation): 172 MB

Version: Android 4.1 und iOS 9.0 oder höher

Anzahl der Installationen: 10.000.000+.

In-App-Käufe: 2,59 Euro - 44,99 Euro pro Artikel; Werbung

Fischen und Leben kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store herunterladen.

Was haltet Ihr von der Auswahl? Hattet Ihr bereits die Gelegenheit, einige der Apps auf dieser Liste zu testen? Was wären Eure Apps der Woche? Teilt uns Eure Meinungen in den Kommentaren mit!