Neue Apps: Unsere Top-5 der Woche

Der März neigt sich dem Ende zu und wir haben auch in dieser Woche wieder ein paar neue Apps im Play Store für Euch unter die Lupe genommen. Ein bunter Mix aus Spiel und Produktivität für Eure Smartphones.

Gwent: Witcher ist kein gänzlich neues Spiel. Aber erst in dieser Woche ist es für Android erschienen, da Spieleentwickler CD Project Red mit der Pflege der Konsolen-Titel nicht mehr hinterher kommt. Ihr bekommt ein Online-Kartenspiel, das plattformübergreifend auf Android, iOS und PC gemeinsam gezockt werden kann. Wer das Spielprinzip von Blizzards Hearthstone bereits kennt, wird sich im virtuellen Kartenspiel schnell zurechtfinden. Auch Neulinge sollten einen Blick auf die App werfen, denn die handgezeichneten Grafiken und hochwertigen Effekte machen das Game zu einem wahren Erlebnis. Gwent könnt Ihr online mit mehreren zocken oder Euch gegen NPCs beweisen. Ein Muss für Witcher-Fans.

Kurzvideos sind seit dem Hype um Tik Tok in aller Munde. Da das chinesische Netzwerk aber sehr umstritten ist, bietet Euch Google mit Tangi eine Alternative. Die Social-Video-Plattform erlaubt das Teilen von kurzen Clips bis 60 Sekunden mit Freunden, Familie und Co. So finden sich auf der Plattform zahlreiche DIY-Kurzanleitungen, Koch-Videos oder unterhaltsame Inhalte.

GWENT: The Witcher Kartenspiel für iOS im App Store herunterladen

GWENT: The Witcher Kartenspiel für Android im Play Store herunterladen

Aktualisiert am 22. März 2020

Aktuelle Version: 1.1.9

Größe: 13 MB

Erfordert Android: 5.0 oder höher

Inhaltsklassifizierung: 12 Jahre und älter

Tangi Quick Videos für Android im Play Store herunterladen

Tangi Quick Videos für iOS im App Store herunterladen

3. Keke Memes

Täglich die 300 lustigsten Memes für gute Laune? Nehmen wir! Die Entwickler der App Keke bieten diesen Service und spendiert Euch einen Meme-Editor gleich dazu. Damit könnt Ihr eigene witzige Memes, etwa für Insider-Witze, erstellen und in Euren WhatsApp-Gruppen oder in anderen Messengern teilen. Keke Memes bietet Euch jeden Tag eine Auswahl der witzigsten deutschsprachigen Memes aus Rubriken wie Gaming, Comics, Tiere, Sport oder aktuellen Geschehnissen. Neben Memes findet Ihr in Keke auch GIFs und kurze Video-Clips.

Wer kennt's nicht!? / © AndroidPIT

Aktualisiert am 26. März 2020

Aktuelle Version: 1.0.2

Größe: Variiert je nach Gerät

Erfordert Android: 5.0 oder höher

Inhaltsklassifizierung: Ab 12 Jahre

Preis: Kostenlos

Keke Memes im Play Store für Android herunterladen

Keke Memes für iOS im App Store herunterladen

4. APKMirror Installer (Early Access)

Sorry, iOS – Android only. Die App APKMirror Installer befindet sich zwar noch in der Beta, Ihr könnt die App aber trotzdem schon ausprobieren. Das allerdings nur, wenn Ihr Euch auskennt und App Bundles auf Euren Android-Smartphone ordentlich installieren wollt. Denn der neue APK Mirror Installer erlaubt Euch das Installieren von .apkm-Dateien.

APKMirror / © Google Play

Aktualisiert am 27. März 2020

Aktuelle Version: Variiert je nach Gerät

Größe: Variiert je nach Gerät

Erfordert Android: Variiert je nach Gerät

Inhaltsklassifizierung: Alle Zielgruppen

Preis: Kostenlos (eingeschränkt) mit In-App-Käufen

APKMirror Installer im Play Store herunterladen

5. HMD Connect

HMD Global hat jüngst seinen neuen Dienst HMD Connect auf den Weg gebracht. Dabei handelt es sich um einen Daten-Roaming-Dienst, mit der Kunden weltweit ohne Wechsel von SIM-Karte oder Tarifen surfen können. Zugegeben: Momentan lohnt sich die App nicht, aber ganz sicher dürfen wir bald alle wieder raus und reisen. HMD möchte Kunden mit der App vor überteuerten Tarifen und Datenverträgen im Ausland bewahren. Sicher soll das Surfen auch noch sein: Egal wo ihr seid, Ihr surft immer über einen europäischen VPN-Tunnel. Die App befindet sich im Beta-Status und erfordert den Kauf eines Starterkits für 20 Euro.

HMD Connect / © Google Play

Aktualisiert am 27. März 2020

Aktuelle Version: 1.0.1

Größe: 9,8 MB

Erfordert Android: 4.4 oder höher

Inhaltsklassifizierung: Alle Zielgruppen

Preis: Ab 19,99 Euro

HMD Connect im Play Store herunterladen

Für iOS ist diese App bisher noch nicht erschienen.

Wir haben ja schon einige Tipps von Euch zu sehenswerten Apps in dieser Woche bekommen. Was habt Ihr entdeckt und runtergeladen? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.