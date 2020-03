Knobeln, spielen, organisieren: Diese 5 Apps bringen Euch durch die Woche

Damit wir alle gut durch unseren freiwilligen "Hausarrest" kommen, haben wir in dieser Woche eine abwechslungsreiche Liste neuer Apps erstellt. Von Spielen bis zu nützlichen Apps ist alles dabei und soll Euch gut durch die Woche bringen.

Easy Game Lust zu rätseln: Zwei Freunde sind auf einer Insel gestrandet und haben weder ein Handy, ein Radio noch Holz für ein Rauchzeichen in Ihrer Umgebung. Als sie ein Flugzeug sehen, wollen sie sich bemerkbar machen. Wie stellen sie das an? – Wisst Ihr die Lösung? In dieser Woche Beginnen wir mit einer App, die Rätselfans begeistern wird und Euch zum Grübeln einladen soll. Die Easy-Game-App stellt Euch vor allerhand schwierige und weniger schwierige Rätsel. Dabei ist es nicht unbedingt immer wichtig, wie angestrengt Ihr Euren Kopf benutzt, sondern, ob Ihr um die Ecke denken könnt. Von Trivia-Rätseln bis hin zu Knobeleien ist alles dabei, damit Ihr Euer Gehirn ausgiebig trainieren könnt. Wie die Apps selbst angibt, soll Euch das Spiel dabei helfen, Dinge wie Eure Kreativität, logisches Denken und Durchhaltevermögen zu trainieren. Und wahrscheinlich werdet Ihr auch im Bereich der Frustrationskontrolle den einen oder anderen Lernstoff vorgesetzt bekommen.

Das Wichtigste in Kürze: Aktualisiert am: 19. März 2020

Aktuelle Version: 1.0.0

Größe: 44MB

Android-Version: 4.4 oder höher

iOS-Version: Ihr könnt das Spiel im Play Store herunterladen: Easy Game Ihr könnt das Spiel im App Store herunterladen: Easy Game The Seven Deadly Sins: Grand Cross Eine Woche ohne gute Spiele, ist wie eine Woche ohne ein gutes Buch. Wir versuchen Euch also jede Woche auf neue spannende Spiele aufmerksam zu machen. Und wie ich schon in anderen Artikeln erwähnt habe, sind die Spielentwickler im stetigen Wettlauf, wer die nächste große Innovation bringt. Dahingehend bietet das App-Spiel "The Seven Deadly Sins: Grand Cross" im Online-Kampf-Bereich einen guten Ansatz. Das Systeme nutzt ein strategisches Kampfsystem bei dem Ihr Fähigkeiten kombinieren müsst. Dabei durchstreift eine von Grund auf neu geschaffenen und originellen Spielwelt, während die Handlung animiert wurde. Klingt für Euch nicht besonders originell? Nun die eigentliche Stärke dieser Spiele-App liegt auch in der Qualität seiner 3D-Wiedergabe. So fühlt Ihr Euch direkt in das Spiel hineinversetzt, in dem Ihr Euch mit den Charakteren der sieben Todsünden in den Kampf stürzt. Neben zahlreichen Easter Eggs könnt Ihr ebenfalls mit den Augmented-Reality-Charakteren interagieren. Hier müsst Ihr allerdings beachten, dass Ihr für die Nutzung der Augmented-Reality-(AR)-Funktion und die Bildaufnahme mit den Charakteren eine Genehmigung benötigt. Für noch mehr Abwechslung im Spiel könnt Ihr Euren Charakteren neue und exklusive Outfits anziehen und zwischen vielen Accessoires und Frisuren auswählen. Daneben könnt Ihr Echtzeitkämpfe in einem kooperativen 2-Spieler-Modus entdecken.

Das Wichtigste in Kürze: Aktualisiert: 28. Februar 2020

Aktuelle Version: 1.0.1

Größe: 112MB

Android-Version: 4.4 oder höher

iOS-Version: 9.0 oder höher

Geeignet: ab 16 Jahren

Preis: 1,09 € - 89,99 € pro In-App-Kauf Ihr könnt das Spiel im Play Store herunterladen: The Seven Deadly Sins: Grand Cross Ihr könnt das Spiel im Apple Store herunterladen: The Seven Deadly Sins FilterBox Die Zahl der Notification-Manager-Anwendungen ist groß und ebenso wie die Hersteller von Android-Spielen, rangeln auch sie um die neustenIdeen rund um Funktionalität. Und genau hier reiht sich auch FilterBox in die Riege leistungsstarker Benachrichtigungsmanager mit chronologischem Stil ein. Daneben kann die Anwendung mit einer einfachen Handhabung und reichhaltigen Animationen punkten. Der Hintergedanke dieser App ist es, Euch ein Werkzeug in die Hand zu geben, mit dem Ihr Eure Benachrichtigungen zu chronologisch anordnen könnt. Weiterhin sollen Euch individuelle Zeitfilter und Funktionen zur Verwaltung Eurer Benachrichtigungen (wie Ignorieren und Deaktivieren) helfen. Solltet Ihr ausversehen einmal eine Nachricht über das System-Panel abgelehnt oder gelöscht haben, ist dies bei FilterBox übrigens kein Problem. Die Anwendung ermöglich Euch die Wiederherstellung der letzten zehn Benachrichtigungen. Abgesehen von einer Benachrichtigungs-Statistik, auf die Ihr zugreifen könnt, unterstützt FilterBox auch die Gesichts- und Fingerabdrucksperre und weitere Einstellungen. Außerdem garantiert die App in ihrer Datenschutzerklärrung, dass sie keine Eurer Benachrichtigungsdetails ans Netzwerk weitergibt. FilterBox / © Google Play Das Wichtigste in Kürze: Aktualisiert: 16. März 2020

Aktuelle Version: 0.9.8

Größe: 5.1MB

Erfordert Android: 5.1 oder höher

Preis: 4,19 € pro In-App-Kauf Ihr könnt das Spiel im Play Store herunterladen: FilterBox Path to Mnemosyne Android-Spiele, die uns neben Rätseln auch noch geheimnisvolle Abenteuer bieten sind wie Magnete. Sie ziehen ein wachsendes Publikum an und das selbst bei Altersgruppen, die man so nicht erwartet hätte. Wenn Ihr mich fragt, dann liegt es in der Fähigkeit der Spiele ein eigenes Universum zu schaffen und das obwohl dem Nutzer nur ein Smartphone zum Spielen zur Verfügung steht – es ist echt verdammt schwer eine wirklich Atmosphäre auf einem Mobiltelefon zu erschaffen. Path to Mnemosnye schafft diesen Sprung durch sein hypnotisches Abenteuer aber perfekt. In diesem Abenteuer ist der Weg das Ziel. Also erforscht Ihr hier Euren Verstand und findet all die verlorenen Erinnerungen wieder, indem Ihr Dutzende von fantasievollen Rätseln löst. Das Besondere ist, dass das Spiel aus einer mysteriösen Geschichte, einem minimalistischen Drehbuch und verstörenden Geräuschen und Grafiken zusammen setzt. Als ich das Spiel getestet habe, kam mir als erstes das Wort "seltsam" in den Sinn und ich denke das beschreibt es auch recht gut. Und ja, es ist ein seltsames Spielerlebnis, aber das gewiss nicht auf eine schlechte Art und Weise. Ganz im Gegenteil. Ich verstehe jedenfalls jetzt sehr gut, was die Foren mit einem "unvergesslichen Erlebnis für jeden Spieler" meinten.

Aktualisiert: 11. März 2020

Aktuelle Version: 1.1

Größe: 26MB

Android-Version: 4.4 oder höher

iOS-Version: 10.0 oder höher

Geeignet: ab 6 Jahren

Preis: 5,49 € für das gesamte Spiel Ihr könnt das Spiel im Play Store herunterladen: Path to Mnemosyne Ihr könnt das Spiel im Apple Store herunterladen : Path to Mnemosyne DYNAMIC EARTH Live-Wallpaper free Den passenden Handy-Hintergrund zu finden, kann schwierig sein. Mit der Dynamic Earth App werden Euch die stetigen Veränderungen auf der Welt per 3D-Partikel dargestellt. Das besondere daran? Die 3D-Anzeige wird in Echtzeit animiert, was das Zeit-totschlagen recht amüsant machen kann.