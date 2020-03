Optimierung und Kommunikation: Unsere fünf Apps der Woche von uns für Euch

Auch in dieser Woche haben wir wieder eine Liste mit Apps zusammengestellt, die gerade erst frisch im Play Store eingetroffen sind. In der diesmaligen Auswahl finden sich Apps, mit denen Ihr Euer Smartphone optimiert, Unterhaltungen führt oder neue kostenlose Nachrichtenpakete entdeckt.

Session – Private Messenger

Instant-Messaging-Apps sind beliebt, doch ungern bezahlt man sie mit seinen persönlichen Daten. Umso erfreulicher ist es, wenn Datenschutz auch in Zeiten der Erfolge von WhatsApp oder TikTok noch weiterlebt. Session – Private Messenger bietet ein Messaging-System, das auf einem einzigartigen Netzwerk von Servern basiert. Die Chat-App wird von einer weltweiten Community getragen. Der private Messenger-Diensten arbeitet also ohne einen zentralen, allwissenden Server. So versprechen die Betreiber, nichts Persönliches über Euch zu wissen.

Session beginnt mit einer vollständig anonymen Kontoerstellung. Ihr braucht zu Anmeldung weder Telefonnummer noch E-Mail-Adresse angeben; stattdessen wird beim ersten Start eine zufällige Session-ID erstellt. Auch Euer Adressbuch könnt und sollt Ihr mit Session nicht teilen. Auch Metadaten bleiben komplett geheim. Praktisch: Im Gegensatz zu Signal beherrscht Session verschlüsselte Gruppen-Chats. Die Anwendung selbst ist kostenlos (und Open Source). die dahinter liegende NGO Loki Foundation legt in ihrer Datenschutzpolitik besonders großen Wert auf die Geheimhaltung Eurer echten IP-Adresse.

Session beteuert, nichts über Euch zu wissen. / © AndroidPIT

Wichtiges in Kürze:

Aktualisiert am: 6. März 2020

Aktuelle Version: 1.0.6

Größe: 20 MB

Android-Version: 5.0 oder höher

Preis: Kostenlos

Hier könnt Ihr Session für Android herunterladen.

Session gibt es leider nicht für iOS. Als Alternative haben wir Euch einmal Signal herausgesucht.

Scrabble GO

Für Wortfindige und jene, die einem einmal gerne die Wörter im Mund umdrehen, ist Scrabble mehr als nur ein gut gealterter Klassiker. Die Regeln sind klar: Wörter müssen gefunden werden. Abhängig von ihrer Lage bringen Euch Eure Buchstabensteine Punkte ein. Die App erweitert den Klassiker um viele Funktionen. Spielt zu zweit an einem Smartphone, oder testet in unterschiedlich schnellen Single-Player-Modi Euer Geschick.

Wem das noch nicht reicht, der kann Scrabble Go auch nutzen, um per Facebook gegen Freunde oder Familienmitglieder zu spielen. Stellt Euch Singple-Player-Herausforderungen und macht lange Anagramme oder zeitlich begrenztes Duo-Scrabble. Oder seht es wie ein Training und verbessert Eure Statistik.