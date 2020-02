Neu im Play Store: Unsere 5 Apps der Woche

Im Jump-'n'-Run-Shooter Cookies Must Die spielt Ihr als Supergeheimagent Jack. Der muss kiloweise mutiertes Naschzeug verprügeln und abknallen. Das Gameplay bereitet unglaubliche Freude. Die ersten Spieler sind positiv angetan. Vorbildlich: Die In-App-Käufe lassen sich abschalten, so dass Ihr Jack reineweg mit der erspielten In-App-Währung ausstattet.

Die 2020er Version der ADAC-App für Camping und Stellplätze ist jetzt erhältlich. Die digitale Ausgabe des ADAC-Camping- und Stellplatzführers richtet sich an Camper in Reisemobil, Wohnwagen oder Zelt. Der Katalog verzeichnet über 17.000 teilst selbst inspizierte Camping- und Stellplätze in Europa. In der App könnt Ihr Campingplätze nach Ausstattung filtern, sowie Favoriten und Notizen speichern.

Zuerst definiert Ihr Werte für Variablen. Hinterher verrechnet Ihr die Variablen miteinander. Wenn sich Werte ändern, könnt Ihr sie weiter oben in der Notiz anpassen. Noch ist Napkin recht minimalistisch; so habt Ihr derzeit nur eine einzige Serviette und könnt nicht mehrere speichern. Aber die App ist ja noch ganz neu und kann sich noch weiterentwickeln.

Kennt Ihr noch die Steuererklärung für den Bierdeckel? Die kommt niemals. Was aber kommt, ist der Taschenrechner für die Serviette. Napkin bietet Kalkulation für Eure Finanzen und Notizzettel in einem. Denn anders als viele andere Notiz-Apps spezialisiert er sich auf Berechnungen.

Künftig ist also mit kostenpflichtigen Mustern sowie Community-Mustern zu rechnen. Ein Wermutstropfen sind die Werbeunterbrechungen mit Sound. Und es gibt weder eine Pro-Variante noch In-App-Käufe, um die störenden Unterbrechungen loszuwerden. Die Resultate können sich jedoch sehen, und natürlich teilen lassen. Also viel Spaß!

Boris and the Dark Survival

Das niedlich-gruselige Horror-Survival-Spiel Boris and the Dark Survival versetzt Euch in die Rolle des Comic-Wolfs Boris, der zusammen mit seinem Freund Bendy ein verlassendes Cartoon-Studio durchsucht. Zum einen wollt Ihr herausfinden, warum niemand mehr da ist. Zum anderen müsst Ihr Euch vor dem Tintenmonster in Acht nehmen, das Euch für immer schwärzen will.