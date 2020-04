iOS 14: Diese Android-Features kommen aufs iPhone

Hinter verschlossenen Türen werkelt Apple bereits an neuen Versionen seiner Betriebssysteme für iPhone, iPad, Apple Watch und Co. Mittlerweile tauchen immer mehr Infos zu neuen Features und Verbesserungen in Apples Software-Produkten auf. Was iOS 14, watchOS 7 und iPadOS 14 im Jahr 2020 bringen werden, fassen wir in der großen Übersicht zusammen.

iOS 14 rückt mehr in Richtung Android

Seit Jahren wünschen sich viele iPhone-Nutzer mehr Personalisierungsmöglichkeiten unter iOS und zwischen iPhone- und Android-Nutzern ist das wohl traditionell der größte Streitpunkt. Neue Hinweise deuten nun darauf hin, dass diesem Streit ein wenig Feuer genommen wird. Denn wie 9to5mac berichtet, arbeitet Apple an der Integration von Widgets auf dem Home Screen. Ähnlich wie bei Android sollen neben Apps künftig Widgets liegen, die beispielsweise eine Vorschau von App-Inhalten wie Mail anzeigen können oder nähere Details zum Wetter oder aus Apples Aktivitäten-App bieten. iPad-Nutzer kennen Apples Umsetzung von Widgets auf dem Home Screen bereits. Unter iOS 14 sollen sich diese aber wie App Icons verschieben lassen können. Darauf deutet ein weiteres Feature von iOS 14 hin:

Neue Hintergrundbilder

Denn neben Apples kunstvollen Wallpapers fand Twitter-Nutzer Dongle neutral gehaltene Hintergründe in iOS 14. Dabei scheint Apple die Wallpaper grundlegend zu überarbeiten und neu zu sortieren. Es finden sich zahlreiche neue Kategorien und Personalisierungsmöglichkeiten innerhalb der Hintergründe-Einstellungen, wie etwa der "Home Screen Erscheinung". Hier können Nutzer unter iOS 14 wohl Blur-Effekte, Dark Mode und mehr einstellen. Das ergibt mit Hinblick auf die geplanten Widgets Sinn, denn eine bildliche Darstellung sähe unter den großen Kacheln wohl nicht so schön aus. Stattdessen können Nutzer aus Farbverläufen wählen, die ein passendes Lock Screen Wallpaper mit Mustern oder Motiven bieten.

Neues Multitasking

Wer ein iPhone mit iOS 13 benutzt, wird wohl täglich den App Switcher benutzen, um Apps komplett zu beenden oder zwischen den einzelnen Fenstern hin und her zu wechseln. Das Problem: Die Apps sind linear nebeneinander angeordnet und je nach Anzahl der offenen Anwendungen kann das Suchen und Antippen einige Zeit in Anspruch nehmen. Viele Nutzer wählen Apps erst gar nicht innerhalb des App Switchers aus, sondern wischen auf dem iPhone einmal schnell nach unten, um den Namen der App im Suchfenster einzugeben. Das funktioniert deutlich schneller. Apple möchte dem App Switcher unter iOS 14 wohl wieder mehr Bedeutung zuweisen. Unten im Video seht Ihr, wie das Multitasking unter iOS 14 in Zukunft aussehen könnte. Demnach rutschen die Apps nicht mehr dicht nebeneinander auf den Bildschirm beim Hochwischen, sondern erscheinen Kachelartig. Sie lassen sich dann auswählen oder wegwischen. Außerdem soll es in dieser Ansicht möglich sein, die Apps in eine neue Multitasking-Übersicht zu verschieben. Apple könnte Nutzern es so ermöglichen wirklich wichtige Apps, die oft gewechselt werden, von Apps die im Hintergrund laufen, zu trennen.

When you swipe the app down, screen goes darker and it shows the lock above it, it locks and unlocks as you swipe down. Don’t know exactly what it will do, but I guess this might pin the app on the multitasking screen pic.twitter.com/5BhpoWd0k3 — Ben Geskin (@BenGeskin) February 23, 2020

iOS 14: Erste Hinweise auf Apples Studio-Kopfhörer

Es scheint tatsächlich zu stimmen: Apple wird noch in diesem Jahr einen Over-Ear-Kopfhörer rausbringen, der die kabellosen Kopfhörer AirPods und AirPods Pro ergänzen wird. Konkrete Hinweise dafür liefert der Code von iOS 14, der teilweise im Netz kursiert und einige Apple-Geheimnisse preisgibt. "9to5mac" konnte so neue Kopfhörer-Symbole finden, die unter iOS 14 etwa im Bluetooth-Bereich angezeigt werden oder erscheinen, wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden und sich in der Nähe des iPhones oder iPads befinden. Somit werden die mutmaßlichen Apple AirPods Studio wohl ähnliche Koppel-Funktionen wie die kabellosen Kopfhörer mitbringen. Die aufgetauchten Logos belegen zudem, dass Apple die neuen Kopfhörer in zwei Farben, Schwarz und Weiß, rausbringen wird.

Scheinbar werden Apples neue Over-Ear-Kopfhörer in den Farben Schwarz und Weiß erscheinen. / © 9to5mac

watchOS 7: Die Apple Watch erhält neue Medizin-Funktionen

Dass Apples Wearable immer mehr zum Heim-Labor und Lebensretter wird, dürfte dank EKG-Funktion und Sturzerkennung klar sein. Doch das kalifornische Unternehmen arbeitet wohl verstärkt an der Ausweitung medizinischer Funktionen unter watchOS 7, wie dem Messen des Sauerstoffgehaltes im Blut (SpO2). Wieder war es 9to5mac, die im Code von iOS 14 Hinweise auf dieses Features fanden. Mit den Messwerten lassen sich Krankheiten frühzeitig erkennen und Herz- Kreislauf-Probleme vermeiden. Bereits Fitbit bietet dieses Feature Nutzern seiner Fitnessarmbänder an. Auf der Apple Watch könnten Nutzer regelmäßig den Sauerstoffgehalt des Blutes messen lassen. Sinkt der Messwert unter eine bestimmte Schwelle, werden Nutzer aufgefordert, einen Arzt aufzusuchen. Möglich sein könnte das mittels Infrarotsensor des in vielen Apple Watch-Modellen bereits vorhandenen Pulsmessers. Es ist aber durchaus möglich, dass Apple einen gesonderten SpO2-Sensor entwickelt, der genaue Messdaten liefern kann. Somit wäre das Feature wohl exklusiv der neueste Apple-Watch-Generation vorbehalten.

watchOS 7 soll EKG-Messung weiter verbessern

Auch eine andere medizinische Funktion, die bisher mit der Apple Watch Series 4 und Series 5 möglich ist, soll Apple mit watchOS 7 weiter verbessern. Während die Armbanduhr bereits gute Ergebnisse im Bereich EKG-Messung liefert, klagten zahlreiche Nutzer in der Vergangenheit immer wieder über nicht eindeutige Messdaten bei Herzfrequenzen zwischen 100 und 120 Schlägen pro Minute. Hier will Apple mit Medizinern und Wissenschaftlern an einer Verbesserung gearbeitet haben.

watchOS 7 bringt den langersehnten Sleep-Tracker

Drittanbieter sind schon lange im App Store mit etwaigen Anwendungen vertreten: Schlaftracker werden auf der Apple Watch gerne genutzt. Doch lange Zeit haben Nutzer der Apple Watch sich gefragt, warum die wohl simpelste Funktion für Wearables auf Apples Uhr noch keinen Einzug gefunden hat. Das soll sich mit watchOS 7 ändern. Denn wie erneut im Code von iOS 14 entdeckt wurde, arbeitet Apple an einem Schlaftracker für die Apple Watch. Mit diesem soll es möglich sein, seine Schlafqualität zu messen, Einsicht in die unterschiedlichen Schlafphasen wie REM-Schlaf oder Tiefschlaf zu erhalten und entsprechende smarte Weckzeiten einzustellen.

So erlauben es die meisten Schlaftracker einen Weck-Zeitraum einzustellen, der den Nutzer nicht im Tiefschlaf weckt, sondern in einer leichten Schlafphase. Um dem Problem aus dem Weg zu gehen, dass die Apple Watch über Nacht den Geist aufgibt, sollen Nutzer am Abend daran erinnert werden, die Uhr vor dem Schlafengehen aufzuladen. Alle Daten zum Schlaf werden wohl innerhalb der Health-App im Bereich "Schlaf" übersichtlich zusammengefasst.

Neben den großen neuen Funktionen wird Apple für die Watch wohl auch wieder zahlreiche neue Watch Faces ausrollen. Außerdem sollen Apple-Watch-Nutzer eigene Watch Faces endlich untereinander tauschen können. Eltern, deren Kinder eine Apple Watch nutzen, sollen von der neuen "Kids Watch"-Oberfläche profitieren. Mit deren Hilfe lässt sich die Uhr am Handgelenk des Nachwuchses manuell und kindgerecht konfigurieren.

Wann all diese Neuerungen für Apples mobile Produktsparte ausgerollt werden, lässt sich nur aus Erfahrung schätzen. Einen ersten Einblick in Apples Software-Entwicklungen erwarten wir im Rahmen der WWDC 2020, die diesmal online abgehalten wird. Die neuen Betriebssysteme werden wohl wie gewohnt im Herbst nach der Präsentation der neuen High-End-Geräte ausgerollt.