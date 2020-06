APK Download: So ladet Ihr APK-Dateien aus dem Google Play Store herunter

Wer ein Spiel auf seinem Android-Gerät installieren will, welches noch nicht in Deutschland erhältlich ist, kann auf einen APK-Download setzen. Das heißt, er kann sich die zur App gehörige APK-Datei aus dem Google Play Store herunterladen und sie dann später aufs Smartphone ziehen oder sie auf der PC-Festplatte zwischenspeichern. Wie der APK-Download genau funktioniert, zeigen wir Euch hier Schritt für Schritt.

Es gibt immer wieder Apps und Spiele die nicht direkt in Deutschland verfügbar sind und dennoch möchte man auf diese natürlich nicht verzichten. Gut das es immer Mittel und Wege gibt diese Apps dennoch zu installieren. Wir zeigen Euch, was APKs sind, wozu Ihr sie braucht und wie Ihr Euch diese herunterladen könnt.

APK: Was ist das eigentlich?

Bei dem, was sich so schön und kurz APK nennt, handelt es sich, um ein Android Package Kit (Dateiformat). Verwendet wird dieses vom Android-Betriebssystem beim Verteilen und Installieren mobiler Apps. Für das Android-System funktioniert es in etwa ebenso, wie EXE-Datein unter Windows, die für die Software-Installation genutzt werden.

Im Grunde erhaltet Ihr beim Downloaden einer online APK nichts weiter als eine App. Also nichts anderes als die vielen Nutzer, die sich ihre Apps über den Google Play Store holen. Wie aber Eingehend bereits erwähnt, gibt es Momente, wo die Nutzung von APKs durchaus sinnvoll für Euch sein können.

APK-Download: Weswegen überhaupt?

Spiele zu installieren, die es noch nicht nach Deutschland geschafft haben, stellen natürlich nur einen Teil des Bereiches dar. Es gibt einige weitere Anwendungsmöglichkeiten, die ebenso interessant für Euch sein könnten. Neuerungen im Android-System werden häufig vorab als APK-Dateien geleakt. Mit einem Download stehen Euch also sofort neue Funktionen bereit, auf die Ihr sonst lange warten müsst.

Auch das lange Warten auf die neuen App-Updates könnt Ihr mit APK-Downloads überspringen, wenn Ihr die passenden APK-Dateien gefunden habt. Dies funktioniert übrigens auch rückwärts, sodass Ihr ältere APKs herunterladen könnt, um Eure Apps auf ältere Versionen zurück zu setzen.

Wenn Ihr eine APK herunterladen wollt, funktioniert das unter anderem mit Hilfe von zwei Websites. Hier zeigen wir Euch beide Methoden:

APK-Download mit APKMirror

Die bekannteste und wohl beste Methode, um eine APK herunterzuladen, ist gleichzeitig auch eine der leichtesten. APKMirror bietet Euch nahezu jede App und auch Beta-Versionen zum Download an und wir zeigen Euch, wie Ihr hier vorgehen müsst.

Geht mit dem Browser Eures Smartphone auf APKMirror

Benutzt oben rechts die Suchfunktion und gebt Eure gesuchte App ein

Navigiert zur aktuellsten Versionsnummer und tippt darauf

Tippt im Abschnitt Download erneut auf die Versionsnummer

Jetzt könnt Ihr auf Download APK tippen und die App wird heruntergeladen

Lasst Euch beim Download nicht von der Werbung täuschen. / © AndroidPIT

APK-Installation auf Android

Der oben beschriebene APK-Download auf das Smartphone ist der erste Schritt.

Geht nun in die Einstellungen, danach zu Sicherheit und erlaubt dort die App-Installation von unbekannten Quellen unter dem gleichnamigen Menüpunkt

Bei Android Oreo geht Ihr auf Apps & Benachrichtigungen, anschließend auf Spezieller App-Zugriff und dort auf unbekannte Apps installieren und gebt Chrome diese Berechtigung

Öffnet die App Downloads auf Eurem Smartphone

Um die APK-Datei zu installieren, müsst Ihr sie in dem Ordner suchen und einmal kurz darauf tippen

Abschließend bestätigt Ihr die Installation

Aktiviert die unbekannten Quellen. / © AndroidPIT

APK-Download über eine Website

Alternativ könnt Ihr eine APK-Datei auch über die Website apps.evozi.com herunterladen. So geht’s:

Geht in den Play Store und zu der App, deren APK-Datei Ihr auf den PC herunterladen möchtet.

Kopiert die URL-Adresse.

Geht zu apps.evozi.com, Klickt auf APK Downloader und gebt dort oben den URL-Namen ein. Dann einfach den blauen Button mit Generate Download Link drücken und schon könnt Ihr die APK-Datei auf Eurem PC sichern.

Das Smartphone anschließend mit dem USB-Kabel mit dem Smartphone verbinden und die Datei in den Download-Order des Android-Gerätes einfügen und wie oben beschrieben installieren

Googles Nutzungsbedingungen beachten

Wenn Ihr APKs mit diesen Methoden nutzt, verstoßt Ihr unter Umständen gegen die Google Play Nutzungsbedingungen. Jeder Eingriff erfolgt somit auf eigenes Risiko. Hier findet Ihr die Richtlinien von Google.

Dieser Artikel wurde am 10. Juni 2020 aktualisiert. Bestehende Kommentare wurden nicht gelöscht.