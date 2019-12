5 Apps der Woche: Mathe, Malen, Fotos verstecken...

Vom Anbieter des wohl kompliz... äh verbreitetstem Betriebssystem Windows gibt es nicht nur die Office-Suite auch für Android, sondern auch noch den (wie ich finde) guten kostenfreien Übersetzer und neuerdings auch noch die App Microsoft Math Solver. Mit dem Math Solver könnt ihr Gleichungen scannen, oder mit eurem Finger auf dem Screen zeichnen und die KI (künstliche Intelligenz) der App hilft euch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung bei der Lösung der Gleichung. Also hätte ich sowas zu meiner Schulzeit gehabt, hätte ich mir den ein oder anderen eineindeutigst zu kompliziert erklärenden Mathematiklehrer sparen können. Egal ob Algebra, Trigonometrie oder Statistik, die App kann euch dabei helfen! Falls ihr sie selbst nicht braucht, könnt ihr aber euren Kindern Hilfestellung geben, sobald die höhere Mathematik eure pubertierenden Lieblinge zur Weißglut und Verzweiflung bringt. Ein echter Tipp also und schaut euch mal die Bewertungen an, die fallen recht eindeutig und signifikant positiv aus.

Alle weiteren Infos zu Microsoft Math Solver findet ihr im Play Store.

Die Alternative, Photomath findet ihr auch im Play Store.

Coloring Diorama: Healing Malbuch

Wer kennt überhaupt ein Diorama? Ich meine, wenn ihr ins Museum geht oder eine Weihnachtskrippe im Schaufenster anseht, steht ihr vielleicht mal vor einem Diorama, einem Schaukasten mit Figuren darin, zu einer Szene drapiert... Tja und in digital geht das auch, dann heißt es zum Beispiel Coloring Diorama: Healing Malbuch und ihr könnt die Szene und die Figuren nach Herzenslust bemalen. Coloring Diorama lässt euch Katzen, Delfine und niedliche Figuren à la Sims einfärben. Alles in 3D und eure fertig eingefärbten Kätzchen, Delfine und Figürchen lassen sich dann auch noch in den sozialen Netzwerken teilen. Man muss es definitiv mögen und Achtung, es gibt In-App-Käufe, erstmal testen also.