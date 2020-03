Zu teuer: Smartphone-Hersteller wollen neuen Qualcomm-Chip nicht verbauen

Smartphone-Hersteller, die ihre neuen Geräte mit 5G ausstatten wollen, benötigen entsprechende Chips für den neuen Mobilfunkstandard. Qualcomm hat mit dem Snapdragon 865 einen 5G-fähigen SoC erschaffen, der in diesem Jahr in zahlreichen Flaggschiffen verbaut werden soll. Doch nicht alle Hersteller wollen diese Super-Chips verwenden, da sie die Preise für Handys auch aufgrund von drastischen Design-Anforderungen weiter in die Höhe treiben. So haben Google und LG laut eines Berichts bereits entschieden, in ihren Flaggschiffen einen günstigeren und "anspruchsloseren" Chip zu verbauen. So könnten das Google Pixel 5 und das LG G9 ThinQ mit einem Snapdragon 765G kommen.

Im Galaxy S20 Ultra werkelt der teure Snapdragon 865 von Qualcomm. / © AndroidPIT

Der Snapdragon 865 5G ist in der neuen Oberklasse-Reihe um das Galaxy S20 von Samsung verbaut. Auch Xiaomi verbaut den teuren Qualcomm-Chip im Mi 10 Pro oder Redmi K30 Pro. Google-Fans rechneten ebenfalls mit dem 5G-Prozessor. Doch der treibt die Marktpreise gewaltig in die Höhe. So ist er unter anderem dafür verantwortlich, dass Xiaomi – bekannt für seine günstigen High-End-Geräte – die Preise auf dem chinesischen Markt für das Mi 10 Pro bereits leicht anziehen musste. Google und LG wollen hier nicht mitmachen. Der anspruchsvolle Qualcomm-Chip ist nicht nur teuer, sondern erfordert auch ein teilweise neues Produktdesign. So müssen die Smartphones gegen die größere Hitzeentwicklung des Chips mit aufwendigen Kühlsystemen gewappnet sein, großzügige Akkus bieten und aufgrund des ausgelagerten 5G-Moduls zugleich mehr Platz bieten.

Nachvollziehbar also, dass Google und LG auf die vermeintlichen Vorzüge des Chips verzichten wollen und stattdessen einen Mittelklasse-Chip mit 5G-Fähigkeit verbauen werden: den ebenfalls von Qualcomm stammenden Snapdragon 765G. So richtig "Mittelklasse" ist der Chip allerdings nicht, er siedelt sich eher am unteren High-End-Bereich an und wurde zeitgleich mit dem High-End-Prozessor vorgestellt. Die Hauptunterschiede liegen in der verbauten GPU (Adreno 620 vs. Adreno 650), Bluetooth-Version (5.0 vs. 5.1) und maximal möglicher Display-Auflösung (QHD+ vs. 4K) Wir sprechen hier aber von Merkmalen, die dem durchschnittlichen Smartphone-Nutzer im Alltag wohl kaum auffallen dürften. Viele erwarten in einem teuren Top-Smartphone allerdings nach wie vor den neuesten Qualcomm-Prozessor. Es wird interessant, welche Module in Sachen Kamera, Akku und Display Google und LG 2020 in ihren Flaggschiffen um den günstigeren 5G-Chip herum verbauen werden.