Netztastisch: Xiaomi eröffnet Online-Shop in Deutschland

Aberglaube hört man auch heutzutage noch durch die Luft schwirren: Ein zerbrochener Spiegel bringt sieben Jahre Pech, Lauf an keiner schwarzen Katze vorbei und vor allem – an einem Freitag dem 13. bleibt man lieber gleich im Bett. Zumindest mit letzterer Aussage rechnet Xiaomi nun auf eine (für die Fans) sehr positive Weise ab. Der chinesische Hersteller plant die Eröffnung seines ersten Online Shops in Deutschland.

Der beste Tag für Online-Shopping? Freitag der 13.!

Auch ein gutes Handy muss einen nicht unbedingt in Unkosten stürzen. Der chinesische Hersteller Xiaomi bietet überlegene Smartphones (4.000 mAh Akku, gute Kamera oder Snapdragon 855) für einen Preis an, der sich meist in einem vergleichsweise bezahlbaren Rahmen bewegt. Kein Wunder also, dass sich Xiaomis Smartphones nicht nur gut auf dem Markt aufgestellt haben, sondern auch einige Fans vorweisen können.

Genau diesen Fans und jenen, die es noch werden wollen, will das Unternehmen jetzt den Tag versüßen. Über Twitter gab Xiaomi Deutschland bekannt, dass es in dieser Woche den ersten Online Shop in Deutschland eröffnen wird. Und das auch nicht an irgendeinem Tag, sondern am Freitag den 13. Hier könnt Ihr Euch den Tweet einmal selbst ansehen:

Mi-Fans und die, die es werden wollen hingehört! 🥁🛍🛒



Der kommende Freitag hat es in sich! (*13.) 👹 Mit https://t.co/WeVhA3DdyD eröffnen wir unseren Online Shop auch in Deutschland. Welche Produkte wünscht ihr euch von uns? 🎉 #B #NoMiWithoutYou #MiCommerce pic.twitter.com/Oxz5ChtJJL — Xiaomi Deutschland (@XiaomiDE) March 9, 2020

Xiaomi-Shopping im Netz: 20 Euro Gutschein-Code

Wer schon einmal einen ersten Blick in den neuen Online Shop werfen will, der kann im Tweet einfach auf Mi.com/de klicken und wird schon weitergeleitet. Neben Mi- und Redmi-Handys bietet das Unternehmen bisher auch sein Mi Smart Band 4 und zwei Koffer-Varianten im Shop an. Bereits im Tweet hat Xiaomi aber bereits nach Wunsch-Artikeln gefragt, sodass die Auswahl im Laufe der Zeit wohl noch größer werden wird.

Zur Eröffnung spendiert Euch das Unternehmen ebenfalls einen 20 Euro Gutschein. Den Code (XiaomiDe) findet Ihr direkt auf der Startseite der Shopping-Webseite.