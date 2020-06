Xiaomi Mi Band 5 vorgestellt: mehr Display und "Mag-Safe-Charger"

Das Mi Band 4 war für Xiaomi ein gigantischer Erfolg. Um die erste Million Devices zu verkaufen, benötigte der chinesische Hersteller eigenen Angaben zufolge gerade einmal acht Tage. Angesichts der umfassenden Feature-Liste und oft deutlich unterbotenen UVP von 34,95 Euro ist das kein Wunder.

Entsprechend gespannt waren wir auf das Xiaomi Mi Band 5. Der Ankündigung auf Twitter für den internationalen Launch zufolge wird die globale Version wohl Mi Smart Band 5 heißen.

Neue Features beim Mi Smart Band 5: größeres Display und "Mag-Safe"

Die größte Neuerung des Xiaomi Mi Band 5 findet sich auf der Vorderseite: Das AMOLED-Display ist von 0,95 auf 1,1 Zoll angewachsen. Wie beim Vorgänger gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Konfiguration der Watch Faces.

Das Sammelsurium an Sensoren hat sich dagegen nicht verändert. Es gibt nach wie vor einen optischen Pulssensor für die Herzfrequenz, der beim Mi Band 5 jedoch 50 Prozent genauer arbeiten soll. Hoffentlich betrifft die Verbesserung auch Workouts, bei denen das Handgelenk nicht in Ruhe ist. Wir werden das auf jeden Fall testen.

Wird die globale Version vom Xiaomi Mi Band 5 diesmal mit NFC kommen? / © Xiaomi

Weiterhin verbaut Xiaomi Beschleunigungssensor und Gyroskop zum Zählen der Schritte und zur Schlaferfassung. Während ein Barometer wieder an Bord ist, haben sich die Gerüchte um einen SpO2-Sensor als falsch herausgestellt.

Ein paar Neuerungen gibt es noch bei der Software. So kondensiert Xiaomi nun die körperliche Ertüchtigung des Nutzers in einen einfachen Score namens PAI für Personal Activity Intelligence. Nachts erfasst das Mi Band 5 künftig auch den REM-Schlaf des Träumers, im Wasser unterscheidet es laut Hersteller automatisch verschiedene Schwimmstile voneinander.

Und dann hat sich Xiaomi noch einer lästigen Eigenheit des Vorgängers angenommen. Statt die Tracker-Einheit zum Aufladen aus dem widerspenstigen Kunststoffarmband herauszupopeln, dockt das Mi Band 5 nun in bester "Mag-Safe"-Manier an ein magnetisches Ladekabel an. Danke.

Xiaomi Mi Band 5: Technische Daten Abmessungen: 47,2 x 18,5 x 12,4 mm Gewicht: 12 g Akkukapazität: 125 mAh Display-Größe: 1,1 Zoll Display-Technologie: AMOLED

Xiaomi Mi Smart Band 5: Preis und Release

Für den deutschen Markt hat Xiaomi das Mi Band 5 noch nicht vorgestellt. Den internationalen Launch hat der Hersteller allerdings bereits angekündigt: Er soll im Juli erfolgen. In China ist das Xiaomi Mi Band 5 ab dem 18. Juni erhältlich und kostet in der Basis-Version 189 CNY. Die NFC-Version für mobiles Bezahlen & Co. wird 229 CNY kosten. Das entspricht umgerechnet 24 beziehungsweise 29 Euro.

Das Xiaomi Mi Band 5 gibt es in zahlreichen verschiedenen Farben. / © Xiaomi

Ein wenig höher werden die hiesigen Preise für das Mi Band 5 jedoch ausfallen: Die globale Version des Vorgängers kam ohne NFC und kostete in China 169 CNY. Hierzulande lag die UVP bei 34,99 Euro. Wir erwarten also einen Preis zwischen 35 und 40 Euro für das Mi Band 5.

Sobald die hiesigen Preise und der Release-Termin für Deutschland bekannt sind, werden wir diesen Artikel aktualisieren.