WWDC: 6 erstaunliche Neuheiten, die Apple nicht gezeigt hat

Kollegen titelten gestern mit der "iPhone-Revolution" durch iOS 14. Ganz so weit gehe ich nicht, aber das neue Betriebssystem wird mal wieder viele coole Neuerungen und Abwechslung aufs iPhone bringen. Mittlerweile haben viele Tech-Fans Ihre Developer-Profile aktiviert und sich einen ersten Eindruck der Neuerungen für viele Apple-Produkte verschafft.

1. Rückseite klopfen für Google Assistant, Screenshot und mehr

So twitterte Marques Brownlee gestern einen kurzen Clip mit einem Feature, das Apple im Rahmen der iOS-14-Vorstellung nicht gezeigt hat. Ganz verständlich nicht gezeigt hat, muss man hier unterstreichen, denn in dem Clip sehen wir, wie der YouTuber zweimal mit dem Finger auf die Rückseite seines iPhone 11 Pro Max klopft und sich auf dem Bildschirm der Google Assistant öffnet. Mein erster Eindruck? Apple gelingt es, iOS noch offener für Drittanbieter zu gestalten – und das gefällt mir!

What a time to be alive pic.twitter.com/nLx2kfWNeX — Marques Brownlee (@MKBHD) June 23, 2020

Ben Geskin zeigt auf Screenshots, dass die sogenannte Back-Tab-Funktion in den Einstellungen des iPhones zahlreiche andere Aktionen ausführen kann. So etwa das Muten des iPhones, Screenshot erstellen oder Lautstärke regeln. Für mich persönlich ist das das heißeste iOS-14-Feature.

#iOS14 Back Tap: Double or triple tap the back of your iPhone to perform some actions quickly 😯 pic.twitter.com/HIsvnHusKz — Ben Geskin (@BenGeskin) June 22, 2020

2. Geräuschdetektor

Im iPhone finden wir schon heute unter den Bedienungshilfen zahlreiche nützliche Einstellungen. Unter iOS 14 wird der Bereich um ein umfangreiches Feature erweitert. So kann das iPhone Alarm schlagen, wenn es Geräusche in der Umgebung wahrnimmt. Wie etwa das Bellen eines Hundes, einen Feuermelder, die Türklingel, Türklopfen oder ein schreiendes Baby.

Natürlich ist das Feature für gehörlose Menschen konzipiert worden, die auf diese ausgeklügelte Hilfestellung angewiesen sind. Das Feature wird aber sicher auch beim Tragen von Noise-Cancelling-Kopfhörern im Büro oder Home Office bei iPhone-Nutzern Anwendung finden.

iOS 14 comes with support for Sound Recognition in Accessibility. Your phone can now listen for specific sounds – a baby crying, smoke alarm, water running, etc. – and notify you.



Amazing feature for all kinds of users – inclusivity at its best. #WWDC2020 pic.twitter.com/3hIL8JuTyB — Federico Viticci (@viticci) June 23, 2020

3. Bildwiederholrate anpassen

Ebenfalls Ben Geskin ist es, der nicht nur ein iOS-14-Feature enthüllt hat, sondern auch gleich einen Beleg für ein iPhone-12-Feature liefert. Denn unter iOS 14 lässt sich die Bildwiederholrate auf 60 Hz limitieren – somit sind wir uns doch einig, dass das iPhone 12 mit 120 Hz-Display kommt, oder? Wie das aussieht, könnt Ihr hier sehen:

Here’s the proof the screenshot is real https://t.co/mqOUQu3OsL — Ben Geskin (@BenGeskin) June 23, 2020

4. Neue Anruf-UI

Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue, dass Anrufe auf dem iPhone künftig nicht mehr den ganzen Screen einnehmen und mich aus meiner aktuellen Tätigkeit rausreißen. Zahlreiche Twitter-Nutzer haben Screenshots aus der iOS-14-Developer-Beta gepostet, die eine neue Darstellung bei eingehenden Anrufen zeigen. Demnach erscheint ein kleines Fenster oberhalb des Bildschirm, der den Anrufer zeigt und ein paar Optionen, wie etwa annehmen, ablehnen, erinnern oder eine Nachricht senden. Das sieht so aus:

iOS 14 finally got a new call UI



Apple is the best#WWDC20 pic.twitter.com/1YrJlB1RlM — Enzo (@enzoloupp) June 22, 2020

5. Standard-Apps festlegen

Auch dieses Feature ist im Rahmen der Keynote nicht besprochen worden: Unter iOS 14 dürfen wir auf dem iPhone endlich festlegen, dass beispielsweise Gmail unser Standard-Mail-Anbieter ist und Firefox unser bevorzugter Browser. So wird sich festlegen lassen, dass beim Klick auf URLs Firefox standardmäßig öffnet und nicht Apples eigener Safari-Browser.

WOW! @Apple update to allow #iPhone users will be able to set Gmail as their default email app, Firefox as their main web browser, and listen to Spotify on their #HomePod speakers https://t.co/R7UnCYY2dN — Stéphane Prud'homme (@stepru) June 23, 2020

6. HomePod wird geöffnet

Abseits von iOS 14 konnte ich außerdem diverse Tweets ausfindig machen, die darauf hinweisen, dass Apples HomePod bald endlich nach jahrelangem Warten auch ohne AirPlay Spotify und andere Musik-Streaming-Anbieter abseits von Apple Music unterstützen wird. Ich muss an dieser Stelle nicht erwähnen, wie ärgerlich es ist, dass der HomePod bislang nicht offen für Drittanbieter war. Apples Schritt könnte die Verkaufszahlen des Lautsprechers mächtig ankurbeln.

Gute Nachrichten für alle #HomePod-Besitzer ohne #Apple Music-Abo. Aller Voraussicht nach kann man sich bald auf eine Integration von #Spotify & Co. freuen. https://t.co/EdUUjzYr7b — WinFuture.de (@WinFuture) June 23, 2020

Habt Ihr neue Features entdeckt, die Apple nicht im Rahmen der Keynote angekündigt hat oder habt Ihr vielleicht selbst schon die iOS-14-Developer-Beta ausprobiert? Erzählt mir von Euren Erfahrungen in den Kommentaren.