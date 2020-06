WWDC 2020: So seid Ihr bei der Apple-Keynote am 22. Juni live dabei

Montag ist es endlich soweit! Am 22. Juni findet Apples Entwicklerkonferenz ab 19 Uhr (GMT) statt. Neue Informationen zu iOS 14 und den ARM-basierten MacBooks stehen auf dem Plan. Hier lest Ihr, wo und wie Ihr die Konferenz live mitverfolgt und was wir alles von der diesjährigen WWDC 2020 erwarten.