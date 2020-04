Wirkt sich die Krise auf Eure Smartphone-Pläne aus?

Die Wirtschaftsleistung geht im Zuge der hygienisch begründeten Beschränkungen zurück. Dementsprechend müssen auch Privathaushalte wirtschaftliche Einschnitte verkraften. Doch die Schließung der stationären Shops rückt bislang weniger bekannte Preis-Leistungs-Tipps mehr in den Vordergrund. Inwieweit all das Eure Konsum-Entscheidungen in Sachen Smartphones betrifft, möchten wir in der heutigen Umfrage mit Euch klären.

Die Smartphone-Industrie trifft die Corona-Krise doppelt hart. Einmal sorgte sie im Jahresauftakt für Lieferengpässe und verzögerte Produkt-Launches. Dann blieben die Tore der Branchen-Leitmesse Mobile World Congress in Barcelona geschlossen. Etliche Hersteller konnten ihre neuen Geräte nicht im gewohnten Rahmen präsentieren. Ohne den nötigen Buzz verlieren Huawei, Samsung und Co. den Kampf um die Aufmerksamkeit der Medien und der Menschen, die nur noch einem einzigen Thema gewidmet scheinen.

Im Nachhinein müsste man Huawei fast ein wenig sauer sein, dass sie das Ende Februar noch in Spanien gemacht haben. / © AndroidPIT

Nach der schwierigen Produktion in Shenzhen und den ganz ins Digitale abgedrifteten Produkt-Launches kommt nun die nächste Phase der Absatzkrise für Smartphones: Der Einzelhandel unterliegt massiven Einschränkungen. In Deutschland dürfen immerhin Ladengeschäfte bis 800 Quadratmeter unter Auflagen Kunden empfangen. Manche Media-Markt-oder Saturn-Filiale wird da verschlossen bleiben. Ein Genie, der jetzt sein Smartphone über einen Lebensmittel-Discounter an die Leute bringt.

Stattdessen boomt der Online-Handel. Doch dort lauern aus Sicht der Smartphone-Hersteller ganz andere Gefahren. Online können Verbraucher das Smartphone zwar nicht in den Händen halten und ihre eigenen ersten Eindrücke damit sammeln. Aber ebenso können sie sich nicht von ebendiesen blenden lassen. Online lassen sich Preis- und Qualitäts-Vergleich mit ganz anderer Effizienz realisieren; ohne den peinlichen Augenblick, wenn der Verkäufer kommt und fragt: "Kann ich Ihnen vielleicht helfen?"

Es ist wirklich frech, wie gut das Xiaomi Mi 9T ist. / © AndroidPIT

Verkäufern im Laden läuft es kalt den Rücken runter, wenn ein Kunde statt eines margenträchtigen Huawei P30 lite das gleich teure, aber viel bessere Xiaomi Mi 9T (Test) online im Artikel "Android-Handys bis 300 Euro" entdeckt.

Geräte, die nur dank der Magie eines schön beleuchteten Ladengeschäfts und der Begabung eines geschulten Verkäufers verkauft wurden, sind plötzlich auf einer Stufe mit den bisherigen Underdogs. Einmal mehr wird die Krise also zu einem Gleichmacher. Viele Kunden werden sich vielleicht erst jetzt ob der wahren Vielfalt am Markt bewusst, nun da verzerrende Effekte wie die Vorauswahl in den Ladengeschäften entfallen.

In Barcelona hat Xiaomi einen Shop. Der ist aktuell zu. / © AndroidPIT

Dasselbe gilt im Übrigen gleichermaßen für Smartphones mit oder ohne Vertrag: Online abgeschlossene Verträge sind zum Teil um den Faktor vier günstiger als Ladenverträge. Hinzu kommt die deutlich einfachere Vergleichbarkeit. Durch die Masse an Online-Angeboten zieht zudem die Masche mit dem "Angebot endet morgen!!!" nicht so gut, denn morgen gibt es drei neue Angebote, von denen eins besser ist. ¯\_(ツ)_/¯

Und nach wenig Recherche wird manchem auch bewusst, dass die wichtigsten Funktionen neuer 1.000-Euro-Top-Smartphones auch in so manchem 300-Euro-Smartphone stecken – oder im halb so teuren Vorgänger des Top-Smartphones. Online werden auch große, lang etablierte Shops für B-Ware, Rückläufer oder Refurbished-Smartphones sichtbar, an die man beim Schlendern in der Mall gar nicht gedacht hätte – wo alles, was nicht neu ist, automatisch verpönt ist.

Nun gebe ich aber an Euch ab …

Wegen Corona … … behalte ich mein Smartphone länger.

… hole ich mir ein neues Smartphone einer günstigeren Kategorie.

… hole ich mir ein neues Smartphone der gleichen Kategorie.

… hole ich mir ein gebrauchtes Smartphone. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Kommentiert fleißig, ob neben der Krise auch andere Faktoren in Eure Entscheidung hineingespielt haben. Wir sind gespannt auf eine tolle, freundliche Diskussion mit interessanten Anregungen.