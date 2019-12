Winner and Loser: Facebook-Datenelend und Siris Dominanz

In dieser Woche war wieder viel los in der Tech-Welt. Von Gerüchten um neue Smartphones und bis hin zu einem Zusammenschluss der drei ganz großen: Apple, Google und Amazon gab es wieder gute und schlechte Neuigkeiten. Wir zeigen Euch in unserem wöchentlichen Artikel aber unseren größten Gewinner und unseren schwächsten Verlierer.

Gewinner der Woche: Siri!

Ein digitaler Assistent ist heute der Gewinner der Woche. Siri ist der Assistent, der am weitesten verbreitet und laut einer Marktanalyse von futuresource der Marktführer ist. Das ist, wenn man den Markt in den vergangenen Monaten beobachtet etwas überraschend. Amazons Alexa und Googles Assistant belegen nur Platz 3 und 4 der Rangliste. Dazwischen schiebt sich auch noch Cortana.

Doch warum ist das so? Amazon und auch Google drücken mit Dumpingpreisen für ihre schlauen Minilautsprecher ihre Assistenten mit Macht in den Markt. Android ist zusätzlich ein Träger von beiden Assistenten. Eigentlich müssten doch die beiden Assistenten schon lange die Marktmacht der beiden Computerhersteller gebrochen haben. Doch weit gefehlt.

Der HomePod von Apple / © Apple

Microsoft hat mit der Vorabinstallation von Cortana in Windows 10 einen Verbreitungsweg, der nicht nur neu Geräte, sondern quasi alle Windows-PCs aus den vergangenen Jahren beinhaltet. Damit kommt Microsoft bei der Verbreitung der digitalen Assistenten mit Cortana auf satte 22 Prozent Marktanteil. Bei Apple ist die Verbreitung noch etwas krasser. Dadurch, dass auch uralt-iPhones wie das iPhone 5 Siri in sich tragen und vor allem, dass es Apple geschafft hat in alle eigenen Produkte die digitale Stimme einzupflanzen, liegt der Marktanteil bei mächtigen 35 Prozent. Zum Vergleich: Googles Assistant kommt auf 9, Amazons Alexa auf 4 Prozent.

Ein kleines Aber

Verbreitung heißt jedoch nicht gleich Nutzung. Wie hoch der Gesamtgebrauch der Assistenten liegt, wird in der Analyse nicht erläutert. Hier kann das Ergebnis schon ganz anders aussehen. Vor allem, weil mündliche Steuerung vor allem im Smarten Zuhause genutzt wird und weniger mobil, kann es sein, dass sich bei der Nutzung ganz andere Zahlen ergeben. Trotzdem kann sich Siri erst einmal auf den Gewinner-Tron setzen. Eine solch weitreichende Verbreitung bekommt nicht mal Microsoft mit Windows 10 hin und Google mit dem Android-OS. Das muss man erst einmal schaffen.

Verlierer der Woche: Facebook und das nächste Datenleck

Mein Loser der Woche ist Facebook. Schon wieder sind Millionen Nutzerdaten abhandengekommen. Schon wieder muss man sich fragen, wie ein solches Unternehmen, dessen größtes Kapital der Nutzer und seine Daten sind, mit dieser Ressource umgeht.

Klar sind die Kunden zum Teil selbst schuld. Speziell diejenigen, die Ihre Daten nicht vor der Einsicht von Fremden durch die Privatsphäreneinstellungen entziehen brauchen sich eigentlich nicht zu wundern, wenn Ihre Namen, Telefonnummern und Co. frei im Netz zugänglich werden. Dass dabei Facebook selbst mit einer Kampagne auf genau diese Einstellung aufmerksam macht, ist zwar löblich, doch ich kann es nachvollziehen, wenn sich viele Nutzer nicht befähigt sehen, diesen Wust an Einstellungen zu bedienen. Dass der Umgang vieler Nutzer mit Daten von den eigenen Kindern oder Partnern und Dritten oft völlig daneben ist, ist dagegen nicht verständlich.

Facebook hat mal wieder Probleme mit dem Schutz der Nutzerdaten / © Ink Drop/Shutterstock

Facebook ist aber kein Privatmensch, Facebook hat das Web wie wir es kennen stark mit geprägt, begleitet eine ganze Generation schon seit Ihrer Kindheit und besitzt eine Marktmacht wie kaum ein anderes Unternehmen im jeweils beackerten Bereich. Das Unternehmen verwaltet dabei Milliarden an Menschen und Billionen Daten, Bilder und Videos. Ich frage mich, wie ein solches Unternehmen dazu gekommen ist, obwohl es sein Kerngeschäft so schlecht erledigt. Vor allem ist ein solches Datenleck ja nicht nur ein Schaden für die Nutzer selbst, auch Facebook selbst muss ein gesteigertes Interesse daran haben, die Daten seiner Nutzer zu schützen. Denn zum einen verdient man genau mit diesen Daten sein Geld, zum anderen ist der Image-Verlust immens.

Ob das noch lange gut geht?

Die Plattform hat schon die ganz junge Nutzergruppe zumindest zum Teil verloren Snapchat oder Instagram (ja, diese Plattform gehört zum Facebook-Konzern) sind bei den Jungen beliebter und wie hat eine 13-Jährige vor kurzem zu mir gesagt: „Was soll ich denn bei Facebook? Da sind doch meine Eltern.“ Doch Facebook verliert eben nicht nur die Jungen, sondern auch die Datensensiblen. Dazu kommt ein wenig beherztes und von Staatsseite erst erzwungenes Eingreifen gegen Fake-News und Propaganda vor allem vom rechten Rand der Gesellschaft.

Alles in allem fühlt man sich bei Facebook also auf dem Präsentierteller für Datensammler, die jungen Leute sind nicht vorhanden und der Umgangston wie auch das Niveau der verbreiteten Inhalte sind nervenaufreibend. Wenn sich an diesem Cocktail nicht viel ändert, wird Facebook bald zu den Verlierern der Internetgeschichte gehören.