WhatsApp schränkt Chat-Funktion ein

Kürzlich berichteten wir über brennende 5G-Masten in Großbritannien infolge der Verbreitung von Verschwörungstheorien mit Coronavirus-Zusammenhang. Nachdem Google gegen die Verbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungen über YouTube vorgeht, zieht Facebook mit seinem WhatsApp-Messenger mit. Hier waren in den vergangenen Wochen zahlreiche Fake News und Kettenbriefe mit gefährlichen Gesundheitstipps zum Coronavirus verbreitet worden. Nachdem 2018 in Indien sogar massenhaft Lynchmorde aufgrund von Fake News begangen wurden, ergriff Facebook erste Maßnahmen, schränkte die massenhafte Weiterleitung ein und markierte weitergeleitete Nachrichten entsprechend. So können die Nachrichten-Empfänger sehen, dass die entsprechende Meldung nicht von einem direkten – möglicherweise nicht vertrauenswürdigen – Kontakt stammt.

Auch Datenraten werden gedrosselt

Diese markierten Nachrichten können ab sofort nach fünfmaligem Weiterleiten nur noch an einzelne Chats weitergeleitet werden. Bereits Ende März musste WhatsApp aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus und der damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen Funktionen innerhalb der App anpassen. Um den Datenverbrauch von WhatsApp in Indien (größte Nutzerdichte) zu mindern und somit das Internet zu entlasten, begrenzte der Messenger eine Funktion innerhalb des Status’. Wo normalerweise ein 30-sekündiger Clip für 24 Stunden für Kontakte zu sehen ist, begrenzte WhatsApp die Cliplänge auf maximal 15 Sekunden. Auch YouTube, Apple oder Netflix schränkten Datenraten ein, indem ihre Streaming-Angebote gar nicht mehr oder nicht mehr automatisch in höchster Auflösung, sondern in Standard-Auflösung konsumiert werden können.

Jeder kann etwas gegen die Verbreitung von Falschnachrichten tun. In unserem Guide haben wir für Euch die wichtigsten Schritte zum Faktencheck aufgeschrieben.