WhatsApp Pay wird ausgerollt: Wer würde Geld per WhatApp senden?

Geld überweisen per WhatsApp – das ist mit dem Dienst WhatsApp Pay möglich. Der Mutterkonzern Facebook startet den Rollout auf einem seiner wichtigsten Märkte. Aber was kann WhatsApp Pay, und wann wird es hierzulande verfügbar sein?

Im vergangenen Jahr haben wir bereits über Facebooks Pläne berichtet, einen eigenen Bezahldienst für seine sozialen Netzwerke und Messenger zu entwickeln. In einem Blog-Eintrag verkündet der Internet-Riese nun den Start von WhatsApp Pay in Brasilien – dem wichtigsten Markt für das Unternehmen; neben Indien übrigens, wo bereits eine Testphase zu WhatsApp Pay läuft.

WhatsApp Pay: Bezahlen von Ware, Geld senden an Freunde

Vorrangig will Facebook mit seinem Bezahldienst Unternehmen anlocken. Denn mit WhatsApp Business ist bereits seit längerem die Kommunikation zwischen Verbrauchern und Unternehmen möglich. Auch die Bereitstellung von Katalogen gehört zum B2B-Geschäftsmodell von WhatsApp. Nun sollen Kunden nicht nur via Messenger im Sortiment stöbern können, sondern gleich auch bezahlen.

Während bei Transaktionen dieser Art für Unternehmen eine Bearbeitungsgebühr von 3,99 Prozent des Betrages fällig wird, ist der Dienst unter Privatpersonen jedoch kostenfrei nutzbar. So lässt sich also Geld hin- und herschicken. Wie steht es da um die Sicherheit?

Einem Blog-Eintrag des Unternehmens zufolge hat der Sicherheitsaspekt von WhatsApp Pay höchste Priorität. Das Unternehmen schreibt:

"Bei der Entwicklung unserer Zahlungsfunktion hatte der Sicherheitsaspekt höchste Priorität. Zur Vermeidung nicht-autorisierter Transaktionen ist eine spezielle sechsstellige PIN oder ein Fingerabdruck erforderlich." – Facebook

Wann kommt WhatsApp Pay nach Deutschland?

Konkrete Pläne zur hiesigen Verfügbarkeit hat Facebook nicht bekanntgegeben. Man freue sich aber über den Rollout in Brasilien und darauf, diese Funktion "für alle Menschen" zugänglich zu machen.

WhatsApp Pay basiert auf dem Bezahldienst Facebook Pay. Während Facebook Pay in den USA bereits verfügbar ist, lässt der Bezahldienst hierzulande noch auf sich warten. Mit Facebook Pay können Facebook-Nutzer Geld per Messenger an Freunde schicken, Produkte auf Instagram kaufen, Abonnements bezahlen oder Geld an Spendenaktionen senden.