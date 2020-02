WhatsApp Dark Mode unter iOS verfügbar

Der langersehnte Dark Mode fürs iPhone und iPad kam mit iOS 13 auf zahlreiche Geräte. Einziges Problem: Drittanbieter-Apps blieben in den meisten Fällen weiterhin hell. Facebook hat in den vergangenen Monaten an seiner Umsetzung des Dark Mode für Instagram, WhatsApp und Co. gearbeitet und testet den Dark Mode in der WhatsApp-Beta bereits seit längerer Zeit. Während Androiden schon vor Wochen den beliebtesten Messenger der Welt abdunkeln konnten, sind nun iOS-User an der Reihe.

Vier Wochen hat es gedauert, bis die Dark-Mode-Beta von WhatsApp auch für iPhone-Nutzer ausgerollt wurde. Wer am Beta-Programm teilnimmt, ein iPhone 6s oder neuer besitzt und die Version 2.20.30.25 installiert, kann WhatsApp ab sofort in den Dark Mode versetzen. Und so geht’s:

Installiert das Beta-Update für WhatsApp, sobald es verfügbar ist (Nur TestFlight-Nutzer)

Öffnet WhatsApp

Klickt auf “Einstellungen”

Wählt den Reiter “Chats” aus

Wählt das Theme “Dunkel” für den Dark Mode

WhatsApp: Die neuesten Versionen sofort nutzen – so geht’s

Wie bereits erwähnt, ist der WhatsApp Dark Mode fürs iPhone nur unter iOS 13 verfügbar. Das älteste iPhone, das noch kompatibel mit Apples aktuellstem mobilen Betriebssystem ist, ist das iPhone 6s. Das 6s sowie alle neueren iPhones werden künftig den Dunkelmodus im Messenger nutzen können. Bislang finden die Beta-Tests statt, wir gehen aber stark davon aus, dass Facebook den Modus in den kommenden Wochen für alle Nutzer weltweit ausrollen wird.

