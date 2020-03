WhatsApp aktiviert den dunklen Modus für alle

Endlich verfinstert auch die Android-Version des WhatsApp-Messengers den Bildschirm. Per Update sollten jetzt peu à peu auch die letzten der zwei Milliarden aktiven Nutzer die entsprechenden Einstellungen erhalten. Android-10-Nutzer mit aktivem dunklen Design sollten den Unterschied unmittelbar beim Öffnen der App sehen.

WhatsApp passt sich dem System-Design an. / © AndroidPIT

Wenn Ihr zu den 95 Prozent der Smartphone-Nutzer ohne Android 10 zählt, findet Ihr eine neue Einstellungen in den WhatsApp-Optionen. Unter …

… Einstellungen

Chats

Design …

… wählt Ihr zwischen …

… Systemeinstellung (Android 10),

Hell, oder

Dunkel

Nutzer von OLED-Displays werden enttäuscht sein, dass WhatsApp-Schmiede Facebook sich für einen grauen und keinen schwarzen Hintergrund entschieden hat. Die Aufklärung zu dieser Entscheidung liegt nunmehr ein Jahr zurück, als wir erstmals vom Dark Mode in WhatsApp berichtet hatten. Da hieß es, dass zum einen heller Text auf ganz schwarzem Untergrund ermüdender für die Augen sei als auf schwach beleuchteten Hintergrund. Zum anderen würde Hell-auf-Schwarz bei manchen OLEDs zu Fehlern in der Darstellung führen.

Nach unserer Berichterstattung zum Dark Mode in WhatsApp war lange Ruhe eingekehrt. Kurz bevor wir das Feature für vergessen hielten, erreichte uns im Januar die Botschaft über erste A/B-Tests in der WhatsApp-Beta. War man jedoch nicht in der Probandengruppe, konnte man auch auf diesem Weg nur umständlich das dunkle Design testen – wir hatten es genauer beschrieben.

Der globale Dark Mode von iOS oder Android (10) definiert, ob sich auch WhatsApp verdunkelt. / © AndroidPIT

Ähnlich kompliziert sah es für iOS-Nutzer von WhatsApp aus. Auch sie erhielten in diesem Frühjahr den Dark Mode in WhatsApp – vielleicht. Denn lange Zeit war das entsprechende Beta-Update nur für TestFlight-Nuzter erhältlich. Der Idee nach passt sich WhatsApp auch auf iPhones den Systemeinstellungen an und verdunkelt sich, wenn das global so gewünscht ist.

Wenn auf lange Sicht also die meisten Android-Smartphones mit Android 10 und somit mit globalen Dark-Mode-Einstellungen ausgestattet sind, wird WhatsApp sich auf beiden Plattformen gleich verhalten.

Kollegin Julia erhielt das entsprechende Update auf ihrem iPhone jedoch noch nicht für die herkömmliche (Mainline) WhatsApp-Version. Offenbar werden diesmal also manche Android-Nutzer schneller mit dem Update versorgt als iOS-Nutzer. Wer hätte das geahnt?