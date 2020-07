Was Samsungs Event-Einladung über das neue Galaxy Note 20 verrät

Anfang August soll es soweit sein. Samsung wird ein "Galaxy Unpacked"-Event abhalten. Und da wir in diesem Jahr bereits genug neue Modelle der S20-Reihe gesehen haben, muss es sich bei dem Event um die Vorstellung der neuen Note-Reihe handeln. Ein Teaser-Video zeigt das Datum, an dem das Galaxy-Unpacked-Event stattfinden wird. Doch nicht nur das. Wer in der vergangenen Woche unsere Meldung zum Note-20-Leak gelesen hat, wird im Teaser und im Werbebild ein Detail wiederfinden.

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

Die Farbe sticht eindeutig hervor. Samsung hat für die Werbekampagne zum Launch-Event zu metallischen Kupfer-Akzenten gegriffen – die Farbe, die auch das Note 20 und der S Pen im jüngsten Leak von Max Weinbach vorweisen. Dass es sich bei dem Leak also tatsächlich um echte Pressebilder handeln könnte, geht noch deutlicher aus dem Teaser-Video hervor, das Samsung via YouTube verbreitet: