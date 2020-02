Zehn Valentinstag-Geschenkideen für Tech-Liebhaber

Am 14. Februar ist wieder Valentinstag. Höchste Zeit also, wollt Ihr Eure/n Liebste/n noch mit einem Geschenk überraschen. Anstelle von Pralinen und Blumensträußen haben wir eine Reihe von Ideen für technikbegeisterte Partner gesammelt. Viel Spaß beim Stöbern in unserem praktischen Valentins-Gadgets.