Schiffe versenken: Der Tod des Flaggschiff-Konzepts

Plus, Pro, Max, T oder Ultra? Den sogenannten Flaggschiffen wird immer mehr der Wind aus den Segeln genommen. Was wir einst unter dem Begriff verstanden – dieses eine Top-End-Gerät eines jeden Herstellers – hat längst seinen Sinn verloren. Also begleitet mich bei der Autopsie eines Konzeptes, das wir in einer untergegangenen Welt zurückgelassen haben.

Ich will hier nicht eine "Früher war alles besser"-Hymne anstimmen. Aber die Zeiten in denen Apple und Samsung das Markt-Tempo durch die Veröffentlichungen Ihres Vorzeigeproduktes im Jahr vorgegeben haben, sind unwiederbringlich vorbei. Daneben betreten neue Akteure die Bühne. Xiaomi/Redmi und OnePlus wollen mit ihren sogenannten "Flaggschiff-Killern" die Grenze zwischen Ober- und Mittelklasse Smartphones verschwimmen lassen. Auch die von Hersteller zu Hersteller abweichende Segmentierung des Produktportfolios höhlte peu à peu den Flaggschiff-Begriff weiter aus.

Der Begriff "Flaggschiff" ist vielleicht tot, doch Produkte dieser Kategorie existieren in anderer Form weiter. Interessant ist anzumerken, dass weniger als 1 Prozent der Verbraucher 1.000 Euro oder mehr für ein Luxus-Smartphone ausgeben wollen. Oder dass in der Rangliste der weltweit meistverkauften Smartphones von 2019 kein Flaggschiff in den ersten drei Plätzen auftaucht.

Es gibt also noch immer Flaggschiffe, aber fast niemanden, der sie wirklich kauft. Sie wurden einfach viel zu teuer. Aber da erzähle ich Euch nichts Neues. Flaggschiffe waren einst für den Verbraucher etwas Greifbares, doch nun ist diese Identität in Gefahr.

Der "iPhone-Effekt": Wenn man beim Flaggschiff startet

Im September 2019 brachte Apple sein iPhone 11 heraus und stellte damit sein iPhone-Portfolio erstmals auf den Kopf. Denn anders als aber etwa iPhone X, iPhone 8 und deren Vorgänger war das iPhone 11 erstmals nicht das Flaggschiff, sondern nahm den Platz des Einsteigermodell in der neuen Produktreihe ein. Ein Platz, der bis dato nur für das kostengünstigste Smartphone der Reihe reserviert war. Hierdurch hat Apple sein iPhone 11 nicht nur preislich, sondern ebenso technisch an das iPhone X R Modell angelehnt; also faktisch degradiert.

Wirft man einen Blick auf die Verkaufszahlen, ist es durchaus eine logische Wahl. Immerhin fährt das iPhone X R seit seiner Veröffentlichung im Herbst 2018 Rekordverkaufszahlen ein und ist auch deswegen weiterhin im offiziellen Line-up 2019–2020 aufgelistet. Trotzdem ist die Entscheidung auf der anderen Seite aber dennoch eigenartig. Besonders wenn man bedenkt, dass das iPhone X R als "Low-Cost"-Modell positioniert wurde; und zwar etwas besser war als ein iPhone SE, aber eben immer noch unter einem iPhone XS. Und letzteres war in der Theorie das Flaggschiff.

Anhand dieses "iPhone-Effekts" können wir gut sehen, wie Smartphones der ehemaligen Flaggschiff-Kategorie bei gleichbleibend hohem Preis immer öfter das untere Ende des Line-ups darstellen. Preislich gliedert sich das neue Line-up dann wie folgt: Das iPhone 11 ist teuer, das iPhone 11 Pro sehr teuer und das iPhone 11 Pro Max wahnwitzig teuer.

Diese neue Einteilung ist für den durchschnittlichen nicht-technischen Verbraucher kaum nachzuvollziehen und verleitet ihn zu falschen Rückschlüssen zur Qualität des iPhone 11. Doch dieses Phänomen gibt es nicht nur bei iPhone zu sehen. Wir finden es ebenso auf dem Samsung Galaxy S20/S20+, S20 Ultra (wieso eigentlich nicht mal Mega und Giga?). Auch die Mittelklasse ist von diesem Spiel befallen. Xiaomi und seine fünf unterschiedlichen Variationen der Mi-9-Reihe, die innerhalb weniger Monate erschienen sind, zeigen das perfekt.

Das "Flaggschiff", wie wir es mal kannten, ist als solches also gar nicht mehr zu erkennen. Das andere Problem ist aber, dass es gleichzeitig immer schwerer wird, Flaggschiffe von Mittelklasse-Geräten zu unterscheiden. Der Grund dafür liegt in den sogenannten "Flaggschiff"- oder "High-End"-Killern.

Wenn jedes Smartphone ein Aushängeschild ist, dann ist keines davon ein Flaggschiff

Bereits 2015 hatte The Verge den "Tod des Flaggschiffes, wie wir es kennen" angekündigt. Damals relativierte der Autor den prophezeiten Tod noch in einem hoffnungsvollen Fazit. Denn wir sollten uns darüber freuen, dass es (fast) keine schlechten Smartphones mehr auf dem Markt gebe.

Dort heißt es: "Smartphones sind sowohl auf Software- als auch auf Hardwareseite einander zu ähnlich geworden, dass keines von ihnen noch wirklich hervorstechen kann. Es gibt keine klaren Aushängeschilder mehr, weil alle Telefone gut sind". Der Redakteur sollte mit dieser inzwischen fünf Jahre alten Aussage recht gehalten.

Mit Ausnahme von Oppo, das mit großen Sätzen im Markt der Smartphones ab 1.000 Euro angekommen ist, haben die neuen chinesischen Mitspieler (allen voran Xiaomi und OnePlus) das Flaggschiff endgültig versenkt. Und das schlicht damit, dass sie die Grenze zwischen High-End- und Mittelklasse eingerissen haben.

Und während das alles passierte, wurden wir mit einem Schlag Zeugen des Aufkommens der berühmten "Flaggschiff-" oder "High-End-Killer". Smartphones mit glänzenden technischen Spezifikationen, die den Top-Smartphones in nichts nachstanden, sich preislich aber an der Mittelklasse orientierten (weniger als 500 Euro). Klar, OnePlus hat diese Philosophie längst aufgegeben, indem es seine Preise immer weiter aufgeblasen hat. Wahrscheinlich, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen und doch noch als Premiummarke anerkannt zu werden. Tatsache bleibt aber, dass die High-End-Modelle des Unternehmens, wie das OnePlus 7T, gut 300 Euro günstiger sind als ein iPhone 11. Letzteres wird, wie oben ja schon geschrieben, als Apples "Einstiegsklasse" (mit sehr großen Anführungszeichen) betrachtet.

Hier handelt es sich also um ein direkt umgekehrtes Phänomen zum bereits erläuterten "iPhone-Effekt". In diesem Fall spielt hier ein Modell, das im Hinblick auf den Preis in die Mittelklasse einzuordnen wäre, in Wirklichkeit in der oberen Liga mit. Das günstige Flaggschiff der Marke also. Folgen wir der Logik von The Verge, dürfen wir uns über die premiumisierte Mittelklasse freuen. Geht das so weiter, sind bald alle neuen Smartphones "High-End".

Ein Blick auf die Datenblätter zeigt, dass im gesamten Preisspektrum gute Hardware erhältlich ist. Premium mus nicht mehr 800 oder gar 1.000 kosten. Selbst das Redmi Note 8T für unter 200 Euro gab mir das Gefühl, ein Premium-Smartphone in den Händen zu halten.

Trotzdem. Ich kann einfach nicht anders, als ein wenig pessimistischer (oder ist es nun realistischer?) zu sein als meine Kollegen von The Verge. Denn wenn alle Smartphones Flaggschiffe sind, dann ist am Ende eben keines von ihnen wirklich ein Flaggschiff. Ohne eine klare Linie, die High-End- von Mittelklasse-Geräte trennt, kann ein Hersteller leicht Kunden verlieren. Und genau deswegen sehen wir manchmal die Preisabweichungen wie beispielsweise den Preisunterschied zwischen dem Xiaomi Mi 9 und dem Xiaomi Mi 9T Pro.

Das Xiaomi Mi 9T Pro hat ein besseres Datenblatt als die Mi 9, kostet aber 50€ weniger / © GSM Arena

Im März 2019 brachte Xiaomi sein Flaggschiff das Mi 9 heraus. Der Preis lag bei rund 500 Euro. Nur vier Monate später stellte das Unternehmen das Xiaomi Mi 9T Pro vor. Es hatte genau die gleichen technischen Spezifikationen wie das Mi 9, lediglich der Akku war größer. Der Preis lag jedoch 50 Euro unter dem des Mi 9.

Gleiches galt auch für das OnePlus 7T, das mit seinem Einführungspreis von 559 Euro wesentlich interessanter war als das einige Monate zuvor eingeführte OnePlus 7 Pro (200 bis 300 Euro günstiger, mit gleichem Fotomodul aber besserem Prozessor). Das eigene Flaggschiff mit einem Modell in Konkurrenz zu stellen, das eine fast gleichwertige Konfiguration hat, dafür aber günstiger ist, erscheint mir vollkommen inkonsequent. Besonders frustrierend ist es aber für den Käufer, der sich extra das teurere Modell kauft, weil er denkt, er könnte es für eine lange Zeit behalten, bevor es veraltet ist.

Sollte das Flaggschiff von den Toten zurückkehren …

Das Gefühl zu haben, dass es sich gelohnt hat, viel Geld auszugeben, gehört meiner Meinung nach zu der Benutzererfahrung dazu, wenn man sich ein Flaggschiff anschafft. Die Veralterung des Marktes (ich rede nicht von geplanter sondern von empfundener Obsoleszenz), die durch die wahllose Herausgabe neuer Versionen des gleichen Modelles für einen günstigeren Preis geschaffen wird, hat für mich aber den genau gegenteiligen Effekt.

Das Flaggschiff ist teuer. Das soll es auch sein, immerhin dient es als technisches und marketingstrategisches Schaufenster der Marke. Eine Minderheit kauft sie zu einem hohen Preis, wodurch die Möglichkeit gegeben wird, das Konzept jeder Marke weiterzuentwickeln. Letztendlich kann das Konzept dadurch so weit verbessert werden, bis es letztendlich für jeden erschwinglich wird. Und genau deshalb ist der Tod des Flaggschiffes auch keine gute Nachricht.

Im Jahr 2020 ist es beispielsweise längst nichts besonderes mehr, ein 200-Euro-Smartphone mit drei Fotosensoren zu besitzen. 2018 musste man das Huawei P20 aber noch quasi mit Gold aufwiegen, um diese Technologie nutzen zu können. Das Flaggschiff ist letztendlich das Aushängeschild des Herstellers, mit dem er sich von der Masse abheben kann. Wenn aber jeder ein Aushängeschild hat, hat es eigentlich gar keiner.

Es bleibt abzuwarten, ob die Falt-Smartphone-Technologie oder 5G dazu imstande sein werden, den Herstellern neue Impulse zu geben. Sie könnten das Enstehen neuer High-End-Modelle einer neuen Art ermöglichen, die durch ihren Formfaktor oder die von ihnen präsentierte Technologien eine echte Identität aufweisen. Ein gewisses Gütesiegel, das dazu führt, dass man ihren exorbitanten Preis zur Seite schiebt, nur um etwas so Einzigartiges zu besitzen. Etwas zu haben, das nicht wie alles andere ist.

Was ist mit Euch? Glaubt Ihr, dass das Flaggschiff tot ist? Oder wird ihm doch noch ein zweites Leben eingehaucht werden?