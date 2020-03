Tipps für effizienteres Arbeiten dank Smartphone

Bei der Arbeit geht es vor allem um Kommunikation und Zeitersparnis. Genau dazu liefert das Update auf Android 10 neue Funktionen. In den folgenden Tipps konzentrieren wir uns auf schnelles Beantworten von Sofortnachrichten, Echtzeit-Transkription und einfacheres Anrufen beliebiger Telefonnummern.

Was ist Android Smart Reply?

Empfangt Ihr auf Einem Smartphone Android 10 neue Nachrichten, empfiehlt es bereits Aktionen direkt bei der Benachrichtigung. Zu den üblichen Einträgen wie "Archiv" oder "Als 'gelesen' markieren" kommen nun vorgefertigte Antworten hinzu. Google erkennt den Inhalt der Nachricht und wählt passende Kurz-Antworten à la "Danke, nein" oder "Ja, gerne" aus. So könnt Ihr eingehende Nachrichten ohne Umweg über den Messenger (WhatsApp, Signal, Slack, etc.) effizient in der Benachrichtigungs-Übersicht beantworten.

Smart Reply beantwortet Nachrichten bereits in den Mitteilungen. / © AndroidPIT

Automatische Transkription: Der digitale Stenograph

Nicht nur für Journalisten wie mich ist automatische Transkription in vielen beruflichen Lebenslagen ein treuer Diener. Die App erstellt per Spracherkennung eine automatische Mitschrift Eures Interviews oder Gesprächs. Leier unterscheidet sie dabei nicht zwischen Geprächspartnern. Aber immerhin erhaltet Ihr hinterher eine durchsuchbare Mitschrift Eures Gesprächs in Textform. Das komplette Abtippen Eurer Diktiergerät-Aufzeichnung (die ich mir weiterhin nicht ersparen würde) entfällt; es reicht, wenn Ihr hinterher die gelegentlichen Fehler der automatischen Transkription korrigiert.

Automatische Transkription beherrscht mehreren Sprachen. Besonders treffsicher ist sie in Englisch. / © AndroidPIT

Die App ist für Smartphone ab Android 5.0 geeignet. Googles Pixel-3- und Pixel-4-Smartphones bieten die Funktion nativ in ihren Einstellungen zur Barrierefreiheit.

Quick Call holt Kurzwahl ins Jahr 2020

Macht Ihr gerade eine Online-Recherche am Laptop und stoßt auf eine wichtige Telefonnummer? Anstelle sie ziffernweise abzutippen, könnt Ihr sie direkt an Euer Android-10-Smartphone senden. Wählt sie mit der Maus aus, rechtsklickt und wählt "📞 Anruf von [Gerätename]". Euer Smarpthone erhält dann eine Benachrichtigung. Tippt Ihr darauf, wird die Nummer sofort angerufen. Fehleranfälliges und zeitraubendes Abtippen ist also passé.

Technische Voraussetzung hierbei ist, dass Ihr auf dem Computer den Chrome-Browser verwendet und Desktop-Browser sowie Smartphone mit demselben Google-Konto verknüpft sind.

Chrome und Euer Android-Telefon arbeiten jetzt noch besser zusammen und machen das Abtippen von Telefonnummern überflüssig. / © Google

Wie hilft Euch Euer Smartphone dabei, effizienter zu arbeiten? Teilt gerne Eure Tipps mit uns und den anderen Lesern in den Kommentaren.