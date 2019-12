Threema: Tipps und Tricks für den sicheren Messenger

Springt direkt zu:

Threema bis 31. Januar 2020 zum halben Preis

Zwischen 19. Dezember 2019 und 31. Januar 2020 kostet Threema nur die Hälfte. Im Play Store wird der Preis dann auf 2,99 und im Threema Shop von 2,70 auf 1,35 Euro sinken. Kauft Ihr Threema im Google Play Store, könnt Ihr die App mit bis zu fünf Familienmitgliedern per Google Family Sharing teilen und gleichzeitig nutzen. So kostet die app effektiv 25 Cent pro Nutzer. Überzeugt? Braucht Ihr noch mehr Threema-Lizenzen, lohnt sich vielleicht in Besuch im Threema Shop. Den erläutern wir Euch weiter unten.

Aktion verpasst? So erfahrt Ihr von der nächsten:

Fast alle kostenpflichtigen Apps im Play Store gibt es irgendwann einmal mit Rabatt. Damit Ihr den richtigen Moment nicht verpasst, könnt Ihr Euch über Sonderangebote informieren lassen. Ladet Euch also die AppSales-App herunter und lasst Euch benachrichtigen, wenn Eure Lieblings-App das nächste Mal im Sonderangebot ist.

Teilt die Play-Store-Seite von Threema mit AppSales, um den Preis zu verfolgen. / © ANDROIDPIT

Play-Store-Guthaben lässt sich übrigens verdienen. Verwendet dafür die Umfrage-App und lauft durch die Stadt. Früher oder später befragt Euch Google zu den Geschäften, die Ihr besucht habt. Für Antworten gibt es Guthaben. Binnen weniger Wochen könntet Ihr die 2,99 Euro für Threema beisammen haben.

Jedes Jahr am 28. Januar ist Europäischer Datenschutztag. Traditionell gibt es Threema dann günstiger. Holt Euch dann am besten gleich ein ganzes Bündel an Lizenzen und konvertiert Freunde und Verwandte. Wie das geht, zeigen wir im nächsten Schritt.

Threema ohne Play Store günstiger kaufen oder verschenken

Threemas eine Schwäche gegenüber Whatsapp ist die geringe Nutzerzahl. Damit also Eure Freunde und Verwandten endlich mitmachen, müsst Ihr sie vielleicht zu ihrem Glück zwingen. Tut Euch und ihnen einen Gefallen, indem Ihr ihnen einfach eine Threema-Lizenz schenkt. Begebt Euch dazu in den Threema Shop, zahlt 2,70 Euro pro Lizenz und kauft so viele, wie Ihr benötigt.

Schickt den Lizenz-Code an Eure Freunde und Familienmitglieder. Sie können ihn im Download-Bereich von Threema eingeben und die Installationsdatei herunterladen. Bei diesen Versionen funktioniert das Update etwas anders. Wenn Ihr Threema nicht über den Play Store erworben habt, könnt Ihr innerhalb der Threema-App unter dem Punkt Über Threema nach Updates suchen.

Der Kauf über den Lizenzschlüssel hat einen weiteren Vorteil. Solltet Ihr eines Tages von Android auf iOS wechseln oder ein anderes Google-Konto verwenden, könnt Ihr Threemas Lizenzschlüssel übertragen. Beim Kauf via Play Store ist der Schlüssel an das Google-Konto gebunden und auch von Threema nicht wiederherzustellen.

Threema richtig sicher machen

Ihr habt Euch vielleicht schon gefragt, was die drei Punkte in Threema bedeuten. Der erste Punkt neben dem Kontakt bedeutet, dass Ihr einander Threema ID kennt. Der zweite Punkt bedeutet, dass dessen verknüpfte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer mit der übereinstimmt, die Ihr in Euren Kontakten gespeichert habt.

Doch wie bekommt man den dritten Punkt in Threema?

Drei grüne Punkte bekommt Ihr, wenn Ihr den Code Eures Gesprächspartners eingescannt habt. Diesen Code kann er Euch direkt auf seinem Smartphone zeigen oder anderweitig als Bild schicken. Manche kopieren diesen Code in ihre E-Mail-Signatur. Zum Scannen zieht Ihr das Menü aus dem linken Rand des Threema-Startbildschirms hervor und drückt auf ID scannen. Aktiviert dann die Kamera-Berechtigung und scannt.

Wenn Ihr es Eurem Gegenüber ein wenig leichter machen wollt, tippt Ihr auf den QR-Code, damit er in voller Größe angezeigt wird. Falls Ihr einen neuen Code eingescannt habt, könnt Ihr ihn unter einem neuen oder bestehenden Namen abspeichern.

Tippt auf Euer Profilbild, um die ID hervorzuholen. / © AndroidPIT

Trotz der drei Punkte ist das letzte Risiko ist nicht ausgeschlossen: Jemand könnte ein Smartphone geklaut und entsperrt haben und unter dem Namen Eures vertrauten Kontaktes Nachrichten versenden.

Backup der Threema-ID anlegen

Threema kann Eure ID auf seinen Servern speichern. Das ist wichtig, da Euch manche Kontakte aushscließlich anhand der anonymen Kennung erreichen können. Daher solltet Ihr sie gut aufbewahren. Dank des Backups lässt sie sich mühelos von einem Gerät auf das nächste übertragen. Das Backup wird mit einem Passwort geschützt.

Backups wurden mit Threema im Laufe der Jahre einfacher. / © AndroidPIT

ID auf die Visitenkarte drucken

Threemas QR-Code ist ein Zeichen des Vertrauens. Wenn Ihr ihn einer anderen Person übergebt, erklärt Ihr, dass Ihr persönlichen Kontakt mit ihr halten wollt. Daher ist es sinnvoll, den Code auf die Visitenkarte zu drucken. Das erleichtert die Kontaktaufnahme und verifiziert Euch bei Eurem Ansprechpartner automatisch in der App.

Mach den Code groß und gebt den Screenshot zur Druckerei. / © ANDROIDPIT

Holt also Euren QR-Code mit der ID vom linken Rand hervor und tippt auf ihn. Nun wird er auf dem Vollbild dargestellt. Erstellt jetzt einen Screenshot und sagt dem Gestalter in der Druckerei, dass der abgebildete Code scanbar auf Eure Visitenkarte soll.

Chat-Verläufe sichern

Es ist in Threema nicht vorgesehen, dass Chatverläufe auf einem Server gespeichert werden. Dies ist unpraktisch, wenn man sein Gerät verliert oder wechselt. Wichtige Protokolle kann man dennoch abspeichern und sich später m Klartext ansehen. Die Protokolle werden in passwortgeschützten ZIP-Archiven abgelegt.

Tippt lang auf einen Chatverlauf und dann auf Teilen. / © ANDROIDPIT

Tippt dafür lang auf den Namen des Chats. Anschließend erscheint oben das Kontextmenü. Tippt dort auf das Teilen-Symbol. Nun kommt die Aufforderung, sich ein Passwort für das ZIP-Archiv auszudenken. Erst danach kommt das übliche Android-Teilen-Menü.

Inaktive IDs ausblenden

Das Wiederherstellen von Threema-IDs ist ein kleiner Akt, der nicht jedem auf Anhieb gelingt. So sammeln sich in vielen Kontaktlisten inaktive IDs an, unter denen man gar niemanden mehr erreicht. Diese sollte man aus seiner Liste entfernen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.

Die erste Möglichkeit ist sanft, denn mit ihr blendet Ihr lediglich die inaktiven Kontakte aus. Geht dazu in Einstellungen > Erscheinungsbild und deaktiviert Inaktive IDs anzeigen. Nun werden alle IDs aus Eurer Liste ausgeblendet, die drei Monate nicht benutzt worden sind.

Die harte Methode ist, solche Kontakte manuell zu löschen. Geht dazu zuerst auf den noch aktiven Eintrag (vermutlich den mit zwei Punkten, also mit Übereinstimmung eines Adressbucheintrages) und drückt auf den Menüknopf oben rechts. Drückt dann auf Kontakt löschen und bestätigt.