Techniversaries im Jahr 2020: 7 große Geburtstage im kommenden Jahr

Während wir uns dem Ende von 2019 nähern und uns auf das neue Jahrzehnt vorbereiten, ist es an der Zeit, eine Bestandsaufnahme dessen vorzunehmen, was bisher in der Technik passiert ist. Dieses Jahr feierten wir das 40-jährige Jubiläum des legendären Walkman von Sony, aber was können wir im Jahr 2020 in Bezug auf die "Techniversaries" erwarten? Hier ist unsere Liste der technischen Geburtstage für das nächste Jahr.

Apple iPad (2010) Es ist schwer zu glauben, aber das Apple iPad wird 2020 10 Jahre alt. Vorgestellt auf einer Apple-Veranstaltung am 26. Januar 2010, startete das erste Apple Tablet im April desselben Jahres, zumindest in den USA. Im Mai 2010 kam es nach Europa, darunter Großbritannien, Deutschland und Italien.

Steve Jobs ist dafür bekannt, dass er bereits 1983 erklärte, er wolle "einen außergewöhnlich guten Computer in ein Buch einbauen, das man mit sich herumtragen und innerhalb von 20 Minuten bedienen lernen kann". Bis 2010 hatte Apple dieses Ziel im Wesentlichen erreicht. Das iPad der ersten Generation war ein Riesenerfolg. Apple verkaufte in den ersten 80 Tagen drei Millionen iPads auf dem Markt. Bis März 2011, mit der Einführung des iPad 2, hatte Apple 15 Millionen Tablets verkauft. Nokia 3310 (2000) Es scheint verrückt, jetzt darüber nachzudenken, aber in nur 20 Jahren sind wir vom Nokia 3310 auf das iPad umgestiegen. In meinem Kopf scheinen diese beiden mobilen Geräte mehr als 30 Jahre auseinander zu liegen! Das am 1. September 2000 eingeführte Nokia 3310 benötigt keine Einführung. Das ikonische Funktionstelefon war solide wie ein Fels, stilvoll und erschwinglich. Es stellte sich als attraktives Paket heraus, wovon Nokia weltweit 126 Millionen verkaufte. Das Nokia 3310 feierte 2017 ein Comeback / © AndroidPIT von Irina Efremova Im Jahr 2017 feierte das Nokia 3310 ein kleines Comeback. Eine neuere Version des Telefons wurde mit einem Farbbildschirm und einigen coolen neuen Funktionen veröffentlicht, die das Original nicht hatte: So zum Beispiel eine 2-Megapixel-Kamera und einen MicroSD-Slot. Unsere Redakteurin Jessica benutzte es ganze sieben Tage lang anstelle ihres Smartphones. Im folgenden Artikel könnt Ihr lesen, wie sie vorankam: 7 Tage mit dem Nokia 3310: Ist es möglich, ohne Smartphone zu leben? Sony PlayStation 2 (2000) Im nächsten Jahr sind ebenfalls 20 Jahre vergangen, seitdem Sony Computer Entertainment die PlayStation 2 auf den Markt brachte. Japanische Spieler waren die ersten, die den Nachfolger der erfolgreichen PlayStation im März 2000 in die Finger bekamen. Am 24. November desselben Jahres wurde sie aber auch in Nordamerika, Europa und Australien herausgebracht.

Die PlayStation 2 wurde zur meistverkauften Videospielkonsole aller Zeiten und wurde weltweit mehr als 155 Millionen mal verkauft. Es ist ein Titel, den sie bis heute trägt, dicht gefolgt von der 2004 eingeführten Nintendo DS. Die Sony PlayStation 4, die natürlich noch im Handel erhältlich ist, wird wahrscheinlich nicht die 50 Millionen Marke erreichen, hinter der sie derzeit liegt. Die Tatsache, dass die PS2 auch DVDs abspielen konnte, die damals boomten, war ein wesentlicher Faktor in ihrem Erfolg. So viele ikonische Spiele waren auf der PS2 spielbar, darunter Grand Theft Auto, Metal Gear Solid und Final Fantasy. Außerdem war sie auch abwärtskompatibel mit allen Spielen der ursprünglichen PlayStation nutzbar. Für alle diejenigen, die alt genug sind, um sich daran zu erinnern, damals eines gespielt zu haben, nimmt die PlayStation 2 einen besonderen Platz im Herzen ein. eBay (1995) eBay wurde am 3. September 1995, von dem in Frankreich geborenen iranisch-amerikanischen Computerprogrammierer Pierre Omidyar, gegründet und wird im nächsten Jahr 25 Jahre alt. Möglicherweise als eine der größten Erfolgsgeschichte der Dotcom-Blase, ist eBay zu einem Milliardengeschäft herangewachsen und ist heute in mehr als 30 Ländern weltweit tätig. Dabei ist eBay schon längst nicht mehr nur eine einfache Online-Auktionsplattform, sondern ein Online-Marktplatz, der sich zu einer wichtigen Plattform für kleine und große Unternehmen entwickelt hat. Der Kauf von PayPal im Jahr 2002 war ein Meilenstein, obwohl die Zahlungsplattform schließlich ausgegliedert wurde und 2015 als eigenständiges Unternehmen begann. eBay wird 2020 25 Jahre alt / © eBay Heute mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, ist eBay einer der Online-Marktplätze, die anscheinend jeder schon einmal in den letzten 25 Jahren genutzt hat. Das Auktionssystem, das den frühen Erfolg ermöglichte, besteht auch heute noch, obwohl ein großer Teil des Geschäfts von eBay eher wie eine normale E-Commerce-Website mit festem Preis funktioniert. Instagram (2010) Heute scheint es undenkbar, aber noch vor 10 Jahren lebten wir in einem "Vor-Instagram" Zeitalter. Es ist schwer, sich eine einzige App vorzustellen, die den gleichen Einfluss auf die Gesellschaft und die digitale Kultur auf der ganzen Welt hat. Instagram wurde im Oktober 2010 exklusiv für iOS eingeführt und von Kevin Systrom und Mike Krieger entwickelt. Im April 2012 kam es zu Android und wurde etwa zur gleichen Zeit von Facebook für 1 Milliarde Dollar in bar und Aktien gekauft. Instagram hat jetzt einen dunklen Modus / © AndroidPIT Seitdem hat sich Instagram zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Bis 2018 hatte die Foto- und Video-Sharing-App 100 Millionen aktive Nutzer. Wenn Instagram im nächsten Jahr 10 Jahre alt wird, wird diese Zahl vorraussichtlich bei etwa 115 Millionen liegen. Die am häufigsten verfolgte Person auf Instagram ist der Fußballspieler Cristiano Ronaldo mit mehr als 188 Millionen Anhängern. Das beliebteste Bild aller Zeiten ist ein Bild von einem Ei, mit 53 Millionen likes. Es wurde ausschließlich zu dem Zweck entwickelt, Kylie Jenner vom ersten Platz zu verdrängen. Was für eine Zeit, in der wir leben... Die Sims (2000) Die Sims, entwickelt von Maxis und veröffentlicht von Electronic Arts, wird im nächsten Jahr ebenfalls 20 Jahre alt. Das Lebenssimulationsspiel, in dem die Spieler die Kontrolle über eine Reihe von Charakteren (oder Sims) übernehmen und sie durch fast jeden Aspekt des Lebens führen, einschließlich Arbeit und Beziehungen, ist eine der meistverkauften Videospielreihen aller Zeiten. Mit dem neusten Release The Sims Mobile im Jahr 2018, sind Die Sims sind auch heute noch sehr gefragt.