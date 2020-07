Tech-Events im Wandel: War Apples WWDC 2020 ein Ereignis für die Ewigkeit?

Es ist ein verrücktes Jahr 2020 – auch in der Tech-Branche. Der Coronavirus-Ausbruch hat den traditionellen Tech-Messen und Produkteinführungen vorübergehend ein Ende gesetzt, zumindest was die Presse und die öffentliche Beteiligung betrifft. Aber gerade in dieser Branche liegen neue digitale Lösungen nahe. Ist das Jahr 2020 also das Ende von Tech-Events, wie wir sie kennen?

Erinnert Ihr Euch noch an den Februar und an Samsungs Unpacked-Event zur Vorstellung der Galaxy-S20-Serie? Es fühlt sich sooo weit entfernt an. Dabei ist diese vielleicht letzte große Pressekonferenz noch vor dem Mobile World Congress in Barcelona gerade einmal vier Monate her. Hunderte Journalisten, Blogger und Influencer strömten in ein Theater in San Francisco, um sich die neuesten Flaggschiffe des südkoreanischen Giganten anzusehen. Tage später wurde der Mobile World Congress abgesagt. Huawei und Honor tauchten trotzdem auf und hielten einen Launch ab, aber alle anderen blieben weg.

Hier kommen unsere vier Thesen, was sich nun ändert.

1. Live is live: Schluss mit den PK-Fails

Die meisten von Euch werden sich noch an den legendären Meltdown von Michael Bay bei der Samsung-Pressekonferenz auf der CES 2014 erinnern – und an Teslas Fail mit der doch nicht so bruchsichere Scheibe bei der Cybertruck-Vorstellung sowieso. Die Zeiten sind leider (vorerst) vorbei.

Huawei und Honor haben es mit ihren vorab aufgezeichneten Live-Streams bereits auf den traurigen Resten des MWC gezeigt. Die gebuchten Räume war voll von Journalisten, aber Richard Yu stand nicht auf der Bühne. Stattdessen stand der CEO vor einer PowerPoint-Präsentation, klickte sich durch die Folien und hielt dann schließlich das neueste Produkt in die Kamera.

Fehlte hier bereits der "Live-Charme", hat Apple die Online-Launches mit seiner WWDC 2020 auf die nächste Stufe gebracht. Mit klinischer Präzision haben Tim Cook & Co. in einem perfekt inszenierten Produktvideo aus dem Apple-Park ihre Produktneuheiten runtergerattert. Aalglatt.