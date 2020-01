Super Bowl 2020: Diese Apps versüßen Euch das 54. NFL-Finale

Die Grundlagen vorweg: Der Super Bowl findet dieses Jahr am 3. Februar im Hard rock Stadium in Miami statt. Den Kampf um die Vince Lombardi Trophy treten die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers an. Übertragen wird das Spiel ab 00:30 Uhr live im TV auf Pro7. Wer das Spiel nicht im Fernsehen gucken kann, aber stattdessen sein Smartphone oder Tablet zur Hand hat, kann den Super Bowl auch streamen.

Hier empfiehlt sich natürlich eine WLAN-Verbindung, da der Datenverbrauch sonst schnell in die Höhe schießen kann. So kann ein HD-Livestream über das LTE-Netz bis zu 30 MByte in der Minute verbrauchen - abhängig von der Streaming-App. Zwar läuft ein Football-Match nur eine Stunde, durch Werbeblöcke in den unzähligen Pausen im Spiel und die opulente Halbzeitshow dehnt sich das Super-Bowl-Spektakel aber in der Regel auf drei bis vier Stunden aus.

Wer den ganzen Super Bowl übers Mobilfunknetz streamt, braucht viel Datenvolumen. / © AndroidPIT

Super Bowl Apps für die Halbzeit-Show

Dieses Jahr treten in der Halbzeitshow des Super Bowls als Headliner Shakira und Jennifer Lopez auf. Wer allerdings gar nichts mit deren Musik anfangen kann, muss sich nach dem Toilettengang, dem Auffüllen des Knabberzeugs und dem Bier holen eine andere Beschäftigung suchen. So könntet Ihr zum Beispiel in der NFL-App in Statistiken, Neuigkeiten und Infos zu den Conference Finals und dem Super Bowl stöbern.

Football-Neulinge können sich bereits vor dem Spiel in der ran-App austoben. Hier findet Ihr alle Infos zu den Regeln und zahlreiche Fakten rund um American Football. Außerdem lehrt Euch das Lexikon die wichtigsten Begriffe. Natürlich auch immer eine Möglichkeit. Auf Twitter nach unterhaltsamen oder interessanten Tweets rund um das Spiel stöbern. Hier ein paar passende Hashtags dazu:

Natürlich kann man auch immer mal gucken, was Icke Dommisch, Patrick Esume, Jan Stecker, Björn Werner oder Roman Motzkus zum Spiel zu sagen haben, allesamt bekannte Gesichter in der deutschen Football-Welt.

YouTube für die legendären Super Bowl Werbespots

Der Super Bowl ist wohl das einzige TV-Ereignis, bei dem Menschen sich schon auf die eingeblendeten Werbespots freuen. Da ein 30-sekündiger Spot rund fünf Millionen US-Dollar kostet, lassen sich die erfolgreichsten Unternehmen der Welt stets ausgefallene Werbung einfallen.

Die unterhaltsamen Werbespots könnt ihr euch in der YouTube-App auf dieser Playlist ansehen. Es werden wohl am Montag noch zahlreiche Spots folgen, die erst nach der Ausstrahlung im TV bei YouTube verfügbar sind.

Wie und wo schaut Ihr Euch den Super Bowl dieses Jahr an?