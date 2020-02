Spotify: Viele Neuerungen bisher nur für iOS-Geräte verfügbar

Bereits eine Woche ist das letzte Update alt, das für den Musikstreaming-Dienst Spotify ausgerollt wurde. Doch erst jetzt greifen die Änderungen und das auch nicht für jeden Nutzer. So sind die Neuerungen vorerst nur für Nutzer eines iOS-Gerätes zugänglich, während sich Android-Nutzer noch etwas in Geduld üben müssen. Daneben wird das komplette Paket auch nur zahlenden Kunden in Gänze zur Verfügung gestellt werden. Wer eine kostenlose Version in Gebrauch hat, muss auf einige der Neuerungen verzichten.

Spotify-App-Update: Das ändert sich

Mit den Neuerungen, die Spotify mit dem Update eingeführt hat, soll die Steuerung der App vereinfacht werden. So soll beispielsweise der Wiedergabe-Button verbessert worden sein, sodass über diesen jetzt auch mit einem Klick lineares oder zufälliges Abspielen von Titeln ausgewählt werden kann. Für eine schnellere Suche soll des Weiteren beim Titel das CD-Cover in so gut wie jeder Playlist dargestellt werden. Eine Ausnahme bildet hier die Album-Darstellung, da nur ein Cover relevant ist. Weiter sollen Lieblingslieder, die bereits mit "Gefällt mir" bewertet wurden, mit einem Herz (direkt neben dem Titel) gekennzeichnet sein. Für eine bessere Steuerung hat Spotify zudem an einer leichteren Einhand-Nutzung gearbeitet und die Buttons für "Wiedergabe"-, "Download"- und "Gefällt mir"-Symbole übersichtlicher in der App arrangiert.

Der neue Shuffle-Button von Spotify erlaubt das schnelle konfigurieren von Abspieloptionen. / © Spotify

Viele neue Funktionen stehen dabei nur Premium-Abonnenten von Spotify zur Verfügung. Etwa der neue Shuffle-Button (siehe oben) oder der Herunterladen-Button, da Nutzer der kostenlosen Version ohnehin keine Musik zum Offline-Anhören herunterladen können. Bisher ist die neue Version vom Musikstreaming-Dienst nur im App Store zu finden. Musik-Liebhaber, die Android-Geräte nutzen, müssen sich hingegen noch etwas gedulden. Wie lange die Wartezeit dauern wird, ist bisher noch nicht bekannt. Um den neuen Spotify-Anstrich zu begutachten ist kein manuelles Update der Spotifiy-App notwendig. Der Anbieter hat alle Neuerungen bereits in die Oberfläche integriert.

