Xperia 1 II und Xperia 10 II: Sony setzt auf Foto-Profis

Sony lebt und ist noch sehr vital, auch wenn man in 2019 sehr viel umstrukturiert hat und das Smartphone-Portfolio auf ein paar wenige Modelle reduziert hat. Für den virtuellen Mobile World Congress 2020 haben die Japaner zwei durchaus spannende Smartphones im Gepäck: das Xperia 1 II und das Xperia 10 II.

Bevor wir zu den Daten und Features der beiden Xperia-Smartphones kommen müssen wir erstmal klären, wie Sony zu den Namenszusätzen kommt. Schon im vergangenem Jahr, zum Launch des Xperia 1 und 10 anlässlich des Mobile World Congress 2019, erklärt Sony, dass die neue Namensgebung nun analog zu den sehr erfolgreichen Sony-Alpha-Kameras angepasst wurde. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Sony die 2020er Modelle der Xperia-Smartphones mit einer römischen Zwei, wie bei den Kameras, versehen hat. Ausgesprochen werden die Namen aber "Sony Xperia 1 Mark Zwei" und "Sony Xperia 10 Mark Zwei".

Die Frontkamera im Sony Xperia 1 II sitzt immer noch in einem schmalen Rahmen. / © AndroidPIT

Zwei Schritte vor und einen Schritt zurück

Lange muss sich Sony bei einigen Komponenten in den eigenen Smartphones viel Schelte anhören: Der Akku war den meisten Nutzern auf den ersten Blick immer zu klein und es wurde häufig moniert, dass es keinen kabellose Lademöglichkeit gibt, egal ob die tatsächlich genutzt wird oder auch nicht. Jedenfalls hat Sony beim Xperia 1 Mark II beide Kritikpunkt aufgenommen und diese abgestellt. Heißt im Klartext, dass das Xperia 1 II nun über einen 4.000 mAh Akku verfügt, der auch kabellos geladen werden kann. Beim Xperia 10 II vergrößert Sony den Akku im Vergleich zum Vorgänger auch, aber kabelloses Laden gibt es in diesem Preissegment auch in 2020 nicht.

Sony Xperia 1 - Auf der Kamera-Linse wirbt Sony nun auch mit Zeiss Optik / © AndroidPIT

Dafür erhalten aber beide neuen Xperia-Smartphones ein Feature zurück, das Sony, aber auch die Konkurrenz wie Samsung, Apple und Huawei, schon seit Jahren gestrichen haben: Die rede ist vom analogen Audioanschluss! Sowohl das Xperia 1 II als auch das 10 II verfügen wieder über einen 3,5 mm Klinkenanschluss.

Das Xperia 10 II muss ohne ToF-Sensor auskommen. / © AndroidPIT

Technisch rüstet Sony selbstverständlich im Inneren der beiden Xperia Smartphones auf und beide Smartphones erhalten jeweils aktuellere CPUs, GPUs und eine größere RAM/ROM-Kombination. Leider muss man beim Xperia 1 II auf Dual-SIM verzichten, da Qualcomms X55 Modem laut Sony nicht für den parallelen Betrieb von 4G und 5G ausgelegt ist.

Sony Xperia 10 II - gesprochen Xperia 10 Mark Zwei. / © AndroidPIT

Kameras nun endlich für Fotos optimiert

Beim Xperia 1 der ersten Generation legte Sony noch sehr viel Augenmerk auf die Videofunktionalität. Dazu holte man sich die In-House Expertise von CineAlta. Das Xperia 1 Mark II wird zusätzlich nun auch von den Foto-Profis der Alpha-Abteilung optimiert. Die dreifache Triple-Kamera des Sony Xperia 1 II setzt sich folgendermaßen zusammen:

12 MP, f/2.2, 16 mm Ultra-Weitwinkel

12 MP, f/2.0, 24 mm Weitwinkel mit OIS

12 MP, f/2.4, 70 mm Teleobjektiv mit OIS

3D iToF Tiefensensor

Beim Xperia 10 II gibt es ebenfalls eine Triple-Kamera, aber bei dem günstigen Preis gibt es nur folgendes Setup:

8 MP, f/2.2, 16 mm Ultra-Weitwinkel

12 MP, f/2.0, Weitwinkel

8 MP, f/2.4, Teleobjektiv

Bei der Frontkamera gibt es für die beiden Mark-II-Varianten jeweils eine 8-MP-Knipse. Spannend wird beim Xperia 1 Mark II, dass dieses nun eine Pro-Kamera App erhalten hat. Sowohl bei der Kamera als auch bei der App haben sich die japanischen Ingenieure der Sony Alpha Fotokamera-Sparte mit ins Spiel gebracht. Das soll man schon in dem Menüaufbau der Kamera-Pro-App erkennen.

Sony Xperia 1 II in Lila. / © AndroidPIT

Ob das Kamera-Setup des Sony Xperia 1 II mit seiner im Vergleich zu den Konkurrenten aus dem Android-Lager geringen Auflösung ausreicht, wird sich erst in einem Test ergeben. Leider kommen sowohl das Xperia 1 II, als auch das Xperia 10 II erst im zweiten Quartal 2020 auf den Markt, sodass wir noch etwas warten müssen, bis die Testgeräte bei uns eintreffen.