Sony verpasst der PlayStation 5 einen gewagten Look

Sony hat sich das Beste für den Schluss seiner Präsentation aufgehoben. Am Ende des PS5-Livestreams am Donnerstag, dem 11. Juni, stellte der japanische Gigant in einer Art "One more thing" das Design seiner neuen PlayStation 5-Konsolen vor.

Ja, die Sony PS5 wird in der Tat in zwei Versionen erhältlich sein. Dabei überrascht aber nicht die Tatsache, dass die PlayStation 5 in einer Basisversion namens "Digital Edition" erscheinen wird, sondern mehr das futuristische Design. Aber es ist beruhigend, dass uns nach einigen anfänglichen Leaks, die mehr als besorgniserregende Designs der Konsole zeigten, nicht in der Realität umgesetzt wurden.

Das Interessanteste aber ist die Hinzufügung eines zweiten Modells, einer "Digital Edition"-Version, die ohne ein optisches Laufwerk auskommen wird. Eine Möglichkeit für Sony, den Einstiegspreis für seine Konsole zu reduzieren, wie es Microsoft mit der Xbox One S All Digital getan hatte.

Das Design der Sony PS5, die in zwei Versionen erhältlich sein wird / © Sony

Ein schlechtes Zeichen für den Preis der herkömmlichen PS5?

Es ist so gesehen das erste Mal, dass Sony zwei Modelle seiner neuen Konsolengeneration gleichzeitig auf den Markt bringt. Was fast sicher ist, ist, dass die "Digital Edition"-Version, die frei von einem Blu-ray Laufwerk sein wird und nur für Spiele in digitaler Form gedacht ist, günstiger sein müsste als die normale PS5-Version.

Das Problem ist, dass diese zweite Version nichts Gutes für den Preis der herkömmlichen PS5 verheißt. Ich wage vorherzusagen, dass dieser deutlich höher sein wird als die der PS4 mit dem Einführungspreis von 399 Euro. Warum sonst sollte man bei der Vorstellung seiner brandneuen Konsole gleich solch ein abgespecktes Modell anbieten, wenn es nicht um den Preis geht.

Vielleicht will sich Sony das PS3-Fiasko von 2007 ersparen, bei dem das 600-Euro-Basismodell die Gamersphäre zum Schreien brachte und Sony zwang, eine billigere Version herauszubringen.

Wir müssen die Entwicklung in Sachen Preis genau im Auge behalten. In der Zwischenzeit betonte Sony vor allem die Eigenschaften der neuen Konsole. Wobei dieses Mal der Schwerpunkt auf der SSD und dem Audioverarbeitungschip Tempest Engine liegt. Obwohl ich die Konferenz mit meinen Kopfhörern Sony WF-1000XM3 verfolgte, bemerkte ich keine besondere Audioqualität.

Zum Abschluss des voraufgezeichneten Streams stellte Sony noch eine Reihe von Zubehör für die PlayStation 5 vor. Eine Kamera, die Euch den Einstieg in PlayStation VR ermöglicht, aber auch eine drahtlose Fernbedienung und ein Headset sowie eine Ladestation für Dual Sense-Controller.