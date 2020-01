Wi-Fi für alle! So teilt Ihr das Wi-Fi Eures Telefons mit mehreren Geräten

IPod, Taschenrechner oder Spielekonsole – Euer Smartphone ist wie ein Transformer. Es kann sogar zum portablen Wi-Fi-Hotspot werden. Habt Ihr auf einem Gerät mal kein Internet, gebt Ihr einfach die Datenverbindungen Eures Smartphones frei und stellt sie online. Anders sieht es aus, wenn Ihr die Wi-Fi-Verbindung mit mehreren Geräten teilen wollt. Wir zeigen Euch, wie Ihr in drei Schritten alle Geräte per Bluetooth online bekommt.

In wenigen einfachen Schritten könnt Ihr die Verbindung Eures Telefons für mehrere Geräte nutzen. / © AndroidPIT von Irina Efremova

Mal so ins Blaue gedacht: Stellt Euch vor, Ihr seid unterwegs und wollt etwas auf Eurem Tablet erledigen. Ihr bekommt aber einfach keine Internetverbindung. Bei Eurem Smartphone klappt die Verbindung dafür ganz wundervoll. Was liegt also näher, als das Smartphone als Wi-Fi-Hotspot zu nutzen? Eben, nichts. Natürlich ist das ein etwas einfacher Vergleich. Worauf ich hinaus will ist aber, dass es wirklich viele gute Gründe gibt, weshalb Ihr Euer Handy als Hotspot für eines oder sogar mehrere Geräte nutzen wollt.

Vielleicht wollt Ihr einfach nur Geld sparen und zahlt deswegen nur die Verbindung für ein Gerät? Dann wäre es doch aber trotzdem schön, wenn Ihr über die eine Verbindung auch andere Geräte, wie das Tablet, weitere Handys oder Laptops nutzen könnt. Euer Handy so einzurichten, dass es seine Wi-Fi-Verbindung per Bluetooth mit anderen Geräten teilt ist wirklich einfach. Und wir zeigen Euch jetzt wie es geht.

Wie man Wi-Fi über Bluetooth teilt

Stellt Ihr Euer Smartphone über die Wi-Fi-Funktion online, könnt Ihr die Verbindung so konfigurieren, dass Ihr sie per Bluetooth mit anderen Geräten teilen könnt. Praktisch ist das Teilen eines drahtlosen Signals beispielsweise, wenn Ihr unterwegs seid und keinen Zugang zum Internet habt. Daneben ist es einfach eine sehr entspannte Option, wenn Ihr Probleme dabei habt mit einem bestimmten Gerät (zum beispiel Euren Computer oder einem anderen Smartphone) auf gewöhnlichen Weg ins Internet zu kommen.

Geht zunächst auf Gerätekonnektivität > Bluetooth. Stellt sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

Bevor sich andere Geräte mit Eurem Telefon verbinden können, müsst Ihr sicherstellen, dass es sichtbar ist. / © AndroidPIT

Jetzt könnt Ihr sicher sein, dass Bluetooth auf Eurem Gerät aktiviert ist:

Geht zu Drahtlos & Netzwerke. Wählt Tethering & tragbaren Hotspot aus. Aktiviert die Bluetooth-Übertragung.

Die Bluetooth-Übertragung ist eine einfache Möglichkeit, die Internetverbindung Eures Telefons mit anderen zu teilen. / © AndroidPIT

Habt Ihr alle Schritte erledigt? Gut, dann könnt Ihr nun die Bluetooth-Funktion Eures Laptops, PCs, Tablets oder einem anderen Gerät zu nutzen, um Euch mit Eurem Smartphone zu verbinden und die Internetverbindung zu nutzen.

Koppelt einfach Euer Smartphone mit dem Gerät, bei dem Ihr die Verbindung teilen möchten, unter Geräteverbindung > Bluetooth. Nachdem Ihr die Verbindung hergestellt habt, solltet Ihr sicherstellen, dass die gemeinsame Nutzung des Internetzugangs im Geräteprofil aktiviert ist. Hierfür tippt Ihr auf das Einstellungssymbol neben dem Gerätenamen. Richtet Euer angeschlossene Gerät schließlich so in seinen Netzwerkeinstellungen ein, dass es seine Netzwerkverbindung über Bluetooth empfängt.

Beim Smartphone ist das Ganze schon sehr einfach. Wollt Ihr aber einen Windows-PC anschließen, müsst Ihr zunächst in den Einstellungen zu > Geräte und Drucker gehen. Anschließend klickt Ihr mit der rechten Maustaste auf das Symbol, dass Euer Telefon anzeigt und wählt Verbinden über > Zugangspunkt aus. Und Schwupp-di-Wupp: Schon seid Ihr bereit, im Internet zu surfen.

Nach dem Koppeln des Geräts solltet Ihr unbedingt das Geräteprofil überprüfen, um den Internetzugang zu aktivieren. / © AndroidPIT

Fandet Ihr diese Tipps sinnvoll? Habt Ihr es geschafft, die Internet-Verbindung Eures Smartphones mit anderen Geräten zu verbinden? Erzählt uns davon.