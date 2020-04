Snapchat funktioniert nicht? So behebt Ihr die Probleme

Aktuelle Störung am 8. April: Anmelden bei Snapchat wohl gestört

Allestörungen.de meldet seit 16 Uhr Probleme beim Dienst Snapchat. 85 Prozent der Nutzer geben über das Portal Probleme beim Versenden von Snaps an. 14 Prozent können Snaps nicht laden. In den Kommentaren berichten Snapchat-Nutzer auch von Störungen beim Anmelden. Das Problem scheint auf Seiten des Anbieters zu liegen. Während Ihr wartet, stellt sicher, dass Ihr unsere Problemlösungen ausprobiert habt:

Neueste Version von Snapchat installieren

Ältere Versionen von Snapchat und vielen anderen Apps können Fehler verursachen, die sich nur schwer nachvollziehen lassen. Stellt daher sicher, dass Ihr die neueste Version der Snapchat-App installiert habt, die im Google Play Store zur Verfügung steht. Die Updates sollten eigentlich automatisch geschehen, zumindest dann, wenn Ihr im WLAN seid und das Smartphone am Ladekabel hängt. Wenn es eine neue Version gibt, erscheint diese im Play Store unter Meine Apps und Spiele > Aktualisierungen, das findet Ihr über das linke Seitenmenü.

Startet das Smartphone neu

Es ist ein echter Klassiker unter den Tipps für alle möglichen elektronischen Gerätschaften, aber er zieht auch hier: Ausschalten, kurz warten, wieder einschalten. Das hilft öfter als man denkt, und zwar auch, wenn die Snapchat-App den Dienst verweigert.

Überprüft den Status der Snapchat-Benachrichtigungen

Manchmal funktioniert Snapchat eigentlich ganz normal, es kommen nur keine Benachrichtigungen mehr an. Dann solltet Ihr einen Blick in die entsprechenden Einstellungen werfen. Öffnet dazu die Snapchat-App und geht in die Einstellungen. Dort gibt es den Bereich Benachrichtigungen. Dort könnt Ihr übrigens ganz individuell einstellen, welche Benachrichtigungen Euch Snapchat schicken soll und welche nicht.

Bei Snapchat ist Spaß garantiert! / © AndroidPIT

Sieht hier alles so aus wie es soll, könnt Ihr noch einen Blick in die Android-Einstellungen für die Benachrichtigungen werfen. Geht dafür in die Smartphone-Einstellungen und anschließend auf Apps & Benachrichtigungen > Alle Apps anzeigen > Snapchat > Benachrichtigungen und prüft, ob Snapchat Euch Notifications schicken kann. Kleiner Tipp für Huawei- oder Honor-Smartphones: Checkt auch in den Energie-Einstellungen, ob Snapchat im Hintergrund laufen darf.

Leert den Zwischenspeicher der Snapchat-App

Wenn Ihr immer noch ein Problem mit Snapchat habt, könnt Ihr versuchen, den Zwischenspeicher der App zu löschen. Geht dafür wieder über die Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > Alle Apps anzeigen > Snapchat und tippt dieses Mal auf Speicher und dann Cache leeren, um den Zwischenspeicher aufzuräumen. Dabei werden temporäre Daten entfernt, die mit dem ordnungsgemäßen Funktionieren der Anwendung in Konflikt geraten sein könnten.

Löscht die App-Daten von Snapchat

Und wieder werfen wir einen Blick in die App-Infos, löschen aber dieses Mal die kompletten App-Daten, um einen möglichen Fehler an dieser Stelle zu beheben. Geht dafür wieder über Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen > All Apps anzeigen > Snapchat > Speicher und tippt dieses Mal aber auf Speicherinhalt löschen. Damit werden alle von Euch vorgenommenen Einstellungen gelöscht und Ihr müsst Euch bei Snapchat neu einloggen.

Ist Snapchat down?

Wenn Snapchat sich nicht aktualisieren lässt oder eine Fehlermeldung ausspuckt, kann es auch sein, dass der Dienst Probleme mit seinen Servern hat? Bevor Ihr Euch auf die Suche nach Problemen auf Eurem Smartphone macht, solltet Ihr deshalb zunächst überprüfen, ob es daran liegen kann. Dafür könnt Ihr einen Blick auf AlleStörungen.de werfen. Die Kartenansicht zeigt anschaulich, wo Snapchat-Nutzer derzeit Probleme haben.

Die roten Stellen zeigen, wo es gerade viele Störungsmeldungen gibt. / © Down Detector

Installiert Snapchat neu

Wenn alle vorherigen Schritte nicht funktioniert haben und Ihr sicher seid, dass bei Snapchat aktuell kein allgemeiner Server-Fehler vorliegt, bleibt noch die Möglichkeit, die App neu zu installieren. Geht dazu in den Play Store, sucht nach Snapchat und deinstalliert die App. Startet anschließend am besten Euer Smartphone neu und installiert die App wieder aus dem Play Store.

Überprüft die mobilen Daten und Eure WLAN-Verbindung

Ist mit den Servern und den Einstellungen alles in Ordnung, gibt es möglicherweise ein Problem mit Eurer Internetverbindung. Manchmal sind die mobilen Daten und das WLAN aktiviert zu sein, haben aber keine Verbindung. Wenn auch andere Apps nicht funktionieren wie gewohnt, versucht, die Datenverbindung zu trennen und in den Einstellungen unter Netzwerk & Internet > Mobilfunknetz die Verbindung kurz zu kappen und wieder zu aktivieren. Ihr könnt auch einfach kurz den Flugzeugmodus ein- und wieder ausschalten.

Ihr könnt mit Speedtest-Apps prüfen, ob Eure Verbindung in Ordnung ist. / © AndroidPIT

Seid Ihr über das WLAN verbunden, trennt auch hier die Verbindung und aktiviert sie anschließend wieder. Wenn auch das nicht funktioniert, versucht Euch mit einem anderen Netzwerk zu verbinden. Alternativ könnt Ihr auch eine Speedtest-App wie die von Ookla nutzen, um Eure Verbindung zu überprüfen. Auch Google selbst bietet einen Speedtest an.

Haben Euch unsere Tipps geholfen? Habt Ihr noch weitere nützliche Hinweise, um anderen Nutzern bei Problemen mit Snapchat zu helfen? Dann schreibt sie uns in die Kommentare.