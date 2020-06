Smartphones könnten 2021 teurer werden: Androiden zu Apple-Preisen?

Chip-Hersteller Qualcomm hat bereits mit dem Oberklasse-SoC Snapdragon 865 die Kosten für seine leistungsstarken 5G-Prozessoren angehoben. Mit dem neuen Flaggschiff-Modell des Herstellers könnten die Preise erneut steigen und teure Android-Smartphones noch teurer machen.

Bereits im März berichteten wir darüber, dass diverse Smartphone-Hersteller den hohen Preis für den aktuellen 5G-Prozessor von Qualcomm nicht mehr zahlen wollen. So erwarten Analysten unter anderem im potenziellen Google Pixel 5 und LG G9 ThinQ günstigere Alternativen zum High-End-Chip.

Glauben wir den aktuellen Marktanalysen, dürfte das Qualcomm herzlich wenig interessieren. Denn der neue Super-Chip namens Snapdragon 875 könnte noch mal teurer werden. Der unter der Bezeichnung SM8350 kursierende Chip soll mit Qualcomms dritter 5G-Modem-Generation kommen (X60) – laut Leaker Ishan Agarwal zeichnet sich der neue Chip zudem durch folgende Merkmale aus:

Vor allem das 5nm-Fertigungsverfahren soll dem neuen Snapdragon erhebliche Leistungs- und Grafikverbesserungen ermöglichen, wie 91mobiles berichtet. Dabei habe man noch keine Anhaltspunkte, wie sich diese Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger, dem aktuellen Snapdragon 865, konkret verhalten.

Rumor)

SD875 Chip 'Set' $250, SD875 $130

SD865 Chip 'Set' $150 ~ $160, SD865 $80

- It is said that Xiaomi is in the middle of fierce debate about how much it will cost the flagship product.(SD875)

source : https://t.co/wpdqaKoQRy