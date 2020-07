Smartphone-Launch um 15 Uhr: Das wissen wir über das neue Moto G 5G

Motorola kündigt ein Online-Event an, auf dem ein neues 5G-Smartphone vorgestellt werden soll. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um das Motorola G 5G mit sechs Kameras. Das wissen wir bisher über das neue Mitglied der Moto-G-Reihe.

Bereits seit längerem kursieren Leak-Bilder im Netz, die das Design des neuen Moto G 5G zeigen sollen. Sie stammen vom bekannten Leaker Evan Blass. In sozialen Netzwerken hat Motorola ein 5G-Smartphone angekündigt, das heute, am 7. Juli, vorgestellt werden soll. Die Puzzleteile fügen sich also zusammen.

Das soll das Moto G 5G sein. Es kommt mit sechs Kameras. / © Evan Blass / @evleaks

Doch viel mehr als sich vom offensichtlichen Design ableiten lässt, weiß man noch nicht über das neue Moto-G-Handy. Es kommt mit insgesamt sechs Kameras; vier auf der Rückseite und zwei Selfie-Kameras an der Front. Dabei soll der Hauptsensor der Vierfach-Kamera ein 48-Megapixel-Sensor sein. Es wird gemutmaßt, dass des Weiteren ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv zum Einsatz kommt.

Ob man zusätzlich auf ein Tele-Objektiv beim Moto G 5G hoffen darf? Wer weiß, ob das noch ins Budget passt, nachdem das Smartphone "5G für alle" bieten soll und dementsprechend wohl aggressiv bepreist sein wird. Womöglich finden sich neben der 48-Megapixel-Hauptkamera und dem Ultra-Weitwinkel also ein Makro- und ein Tiefensensor im Kamera-Setup.

Die geleakten Bilder sprechen außerdem für einen Fingerabdrucksensor, der seitlich angebracht ist. Als Prozessor kommt höchst wahrscheinlich der günstige, aber 5G-fähige Snapdragon 690 zum Einsatz. Heute um 15 Uhr wird Motorola den Vorhang lüften. Ob es auch einen Live-Stream für Moto-Fans gibt, ist bisher noch nicht bekannt. Wir halten Euch über das neue Smartphone auf dem Laufenden.

Das Artikelbild zeigt ein Moto G8 Power.