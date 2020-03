Shortcuts: So nutzt Ihr die Kurzbefehl-App auf Eurem iPhone

Es gibt viele Aktionen, die wir tagtäglich am Handy durchführen und die uns massenhaft Zeit kosten. Heraussuchen, wie lange man braucht, um nach Hause zu kommen und die Info weiterzuverschicken. Mit Apples hauseigener "Kurzbefehl"-App könnt Ihr das ganze wesentlich verkürzen. Wie Ihr hier einen Shortcut für Euer iPhone erstellt haben wir hier für Euch festgehalten.

Auf diesem Weg erstellt Ihr Eure eigenen Kurzbefehle

Viele Wege führen nach Rom, heißt es so schön. Gleiches gilt auch für alltägliche Aktionen, die wir an unserem iPhone vornehmen. Damit die Wege nicht unangenehm viel Zeit verschwenden, könnt Ihr per "Kurzbefehl-App" praktische Shortcuts einrichten. Und so geht‘s:

Tippt bei "Meine Kurzbefehle" entweder auf das Plus-Symbol (oben rechts) oder in der Kurzbefehl-Liste (unterhalb) auf "Kurzbefehl erstellen"

Tippt auf die Fläche "Aktion hinzufügen" und wählt aus der Aktions-Liste den entsprechenden Kurzbefehl für Euch aus

Über das Plus-Symbol könnt Ihr weitere Aktionen hinzufügen

Habt Ihr für einen bestimmten Aktionsablauf alle nötigen Abläufe hinzugefügt, gebt Ihr den Namen für den Kurzbefehl ein

Tippt auf "Fertig" und der Shortcut wird unter "Meine Kurzbefehle" ausgeführt

In Euren Kurzbefehlen könnt Ihr nützliche Shortcuts anlegen./ © AndroidPit

So testet Ihr Eure Kurzbefehle und vollendet die Einstellung

Wollt Ihr Euren neuen Kurzbefehl auf Tauglichkeit prüfen, klappt auch dies sehr einfach. Hier seht Ihr, was zu tun ist:

Tippt zunächst im Kurzbefehleditor auf die drei Punkte neben dem Kurzbefehl. Anschließend auf das Play-Symbol

Zum Anhalten des Shortcuts tippt Ihr einfach auf das Viereck-Symbol

Tippt nun auf "Fertig", um den Kurzbefehl zu speichern

Wollt Ihr Euren neuen Kurzbefehl umbenennen ist auch dies möglich. Dazu müsst Ihr lediglich auf die drei Punkte tippen, um die Details des Kurzbefehls zu öffnen. Anschließend tippt Ihr auf den Bereich "Kurzbefehlname" und gebt dort den neuen Namen ein. Seid Ihr damit zufrieden, tippt Ihr auf "Fertig".

Hier könnt Euch die praktische "Kurzbefehl-App" gratis aus dem App Store herunterladen.

Habt Ihr die Ihr die "Kurzbefehl-App" bereits auf Eurem iPhone oder wollt Ihr sie euch noch zulegen? Welche Erfahrung habt Ihr mit der App gemacht?