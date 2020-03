Sharp Aquos V im Test: High-End-Smartphone aus der Zeitkapsel

Das würde Captain America gefallen: Sharp bringt Anfang 2020 ein neues Smartphone auf den Markt, das vom Design her eher ins Jahr 2016 passt und dessen Hardware 2017 für Forore gesorgt hätte. Der Anachronismus wird nun als Neuware zum Mittelklassepreis angeboten. Ob sich die Anschaffung trotzdem oder gerade deswegen lohnt, zeigt unser Test.

Bestellt Euch beim Kauf des Sharp Aquos V gleich noch ein Spray gegen Fettfinger mit. Denn Sowohl Rück- als auch Vorderseite des Smartphones verschmierten binnen weniger Sekunden unansehnlich. Mangels IP-Rating könnt Ihr das Gerät auch nicht regelmäßig abwaschen. Immerhin habt Ihr dank Gorilla Glass 5 keine schlimmen Kratzer zu befürchten, wenn Ihr es alle paar Minuten an Eurer Jeans sauber reibt.

Abgesehen von den runden Ecken im Display könnte man meinen, das Sharp Aquos V sei im Jahr 2016 veröffentlicht worden. Sämtliche Design-Trends sind am Japaner vorbeigegangen : Die Selfie-Kamera befindet sich nicht in Notch oder Punch-Hole, sondern im vorhandenen Display-Rand. Headsets verbindet Ihr im ebenso vorhandenen Klinken-Anschluss. Die Display-Sperre löst Ihr über den sichtbar verbauten Fingerabdruck-Sensor.

Sharp Aquos V: Software

Auf unserem Testgerät lief im März 2020 noch immer Android 9 mit Patch vom Oktober 2019. Sowohl Android 10 als auch der März-Patch wären da verfügbar gewesen. Warum Sharp den noch nicht liefert, ist völlig unklar. Schließlich hat der Hersteller keine sichtbare Modifikation an der Software vorgenommen: Das Sharp Aquos V könnte als Android-One-Gerät durchgehen, wenn man es nicht besser wüsste.

Es ist mühelos möglich, den Bootloader zu entsperren und die Software durch ein Custom-ROM zu ersetzen. Leider gibt es für ein letzteres aufgrund der geringen Zahl potenzieller Abnehmer keine Entwickler. Heißt, wenn Sharp weiterhin keine Updates liefert, seid Ihr einfach aufgeschmissen.

Es sei anzumerken, dass unser Testmuster offenbar bereits entsperrt wurde. Eine entsprechende Warnung ("Your device software can't [sic!] for corruption!") beim Startvorgang suggeriert uns dies.